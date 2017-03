Axl Rose - ca sĩ hay nhất mọi thời đại

Ảnh: popsecret.com



Theo HOÀI CHI (TTO, Telegraph)

Ông đã đánh bại nhiều tên tuổi lớn khác trong làng nhạc như người sáng lập quá cố của nhóm Queen là Freddie Mercury, Robert Plant của “khủng long” Led Zeppelin. Rose được xem như một ngôi sao lớn vào cuối thập niên 1980 qua các ca khúc thuộc hàng kinh điển như Sweet child o’ mine, Welcome to the Jungle, November rain, Don’t cry, nhưng rồi mờ dần trong nhiều năm, mãi đến khi Guns N’Rosestrở lại với album được chờ đợi Chinese democracy vào năm 2008.Trong danh sách mười ca sĩ hay nhất, Freddie Mercury của nhóm Queen xếp thứ hai trong khi Robert Plant về thứ ba. Hai ngôi sao sáng nhất của nhóm Beatles là John Lennon và Sir Paul McCartney chỉ lần lượt đứng thứ năm và mười. Ca sĩ lập dị của nhóm Rolling Stones Sir Mick Jagger thậm chí không nằm trong nhóm 10 mà phải bằng lòng với vị trí thứ 14. Về phía nữ, ca sĩ Stevie Nicks của nhóm Fleetwood Mac đứng thứ 24.