“Bà bầu” Celine Dion đã nhập viện chờ ngày sinh

Bác sỹ đã khuyên Dion vào viện sớm để đảm bảo an toàn, phòng khả năng sinh sớm, và điều này là rất bình thường, tuân thủ các điều kiện chăm sóc bà bầu.



Hiện nữ ca sỹ từng giành giải Grammy với nhiều ca khúc đình đám như “My Heart Will Go On" đã có một cậu con trai 9 tuổi với người chồng kiêm nhà quản lý Rene Angelil.



Gia đình Dion sẽ chào đón hai thành viên mới vào tháng 11 tới, và đây là kết quả của nỗ lực thụ tinh trong ống nghiệm lần thứ 6 của Dion.



Bệnh viện Florida cũng phản bác những thông tin từ các phương tiện truyền thông cho rằng, Celine Dion đặt ra “yêu sách” với bệnh viện như đòi được phẫu thuật để sinh sớm vào ngày 22/10, lựa chọn riêng êkip chăm sóc và thu xếp phòng cho lực lượng bảo vệ mình.



Người phát ngôn của bệnh viện cho hay: “Không bao giờ có chuyện Celine Dion và chồng cô đòi hỏi hay hạch sách gì với bệnh viện. Dion không hề đòi phẫu thuật sinh sớm, cũng như không yêu cầu phải có êkip hay chế độ chăm sóc riêng đặc biệt nào cả”./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)