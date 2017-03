Bà bầu Jewel may mắn an toàn sau tai nạn xe hơi

Vợ chồng Jewel-Ty Murray đang rất nóng lòng chờ đón đứa con đầu lòng. (Nguồn: Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Thông tin phản hồi ngay sau đó cho thấy cô đã rất may mắn, khi cả mẹ và con đều được an toàn, không bị ảnh hưởng nhiều.Trang tin TMZ cho hay, vụ việc xảy ra tại bang Texas, khi chiếc xe của "bà bầu" Jewel đang lưu thông thì bị một xe cứu hỏa đâm vào.Người đại diện của cô cho biết: "Xe của Jewel vừa bị một chiếc xe cứu hỏa đâm vào sáng 11/3 ở Texas. Cô đã được đưa tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra y tế. Thật may vì các kết quả cho thấy cả Jewel và em bé trong bụng đều ổn."Vợ chồng Jewel-Ty Murray đang rất nóng lòng chờ đón đứa con đầu lòng./.