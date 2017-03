Bà Kim Cương yêu cầu Thuý Nga thu hồi 'Lá sầu riêng'

* Ông Dương Duy Lâm Viên - Giám đốc điều hành công ty Vietcopyright: " Trung tâm Thúy Nga phải có trách nhiệm trong vụ việc" "Chúng tôi đã hoàn tất cơ bản các thủ tục pháp lý cần thiết, chuẩn bị các tài liệu, băng đĩa DVD tuồng cải lương Lá sầu riêng đang phát hành trên thị trường để thực hiện thủ tục khởi kiện Trung tâm Thúy Nga vì lý do vi phạm bản quyền. Chúng tôi đã tìm mua và lưu giữ được băng DVD tuồng cải lương Lá sầu riêng do Trung tâm Thúy Nga phát hành khắp nơi trong cộng đồng người Việt Nam trên thế giới trong 2 năm vừa qua. Trên DVD này ghi rõ ở Bìa 1: "Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu tuồng cải lương Lá Sầu Riêng" (không phải là Nghệ sỹ Hương Lan giới thiệu). Bìa 4 ghi rõ "Đơn vị độc quyền sản xuất và phát hành, P&C 2006 THUY NGA". Với những thông tin cơ bản trên cũng đủ hiểu rằng Trung tâm Thúy Nga chính là đơn vị chịu trách nhiệm giữ bản quyền sản xuất và phát hành DVD ra xã hội. Nhưng sau khi đọc được những lời xin lỗi nghệ sĩ Hương Lan qua báo chí, tối ngày 13/9, NSUT Kim Cương đã chính thức yêu cầu chúng tôi ngưng khởi kiện vụ việc này. Mặc dù vậy, NSƯT Kim Cương vẫn ủy quyền cho chúng tôi gửi công văn yêu cầu Trung tâm Thúy Nga, đơn vị chịu trách nhiệm phát hành sản xuất DVD Lá sầu riêng phải nhanh chóng thu hồi các DVD đang phát hành trên thị trường để chỉnh sửa lại bìa, ghi tên tác giả kịch bản. Đồng thời, Trung tâm Thúy Nga phải có trách nhiệm trước quyền lợi và nghĩa vụ của chủ sở hữu tác quyền và gia đình cố soạn giả có liên quan khi tiếp tục phát hành DVD tuồng cải lương Lá Sầu Riêng do Trung tâm Thúy Nga sản xuất và phát hành ra thị trường. Ông Lâm Viên cho rằng, nếu khi Trung tâm Thúy Nga nhận được các yêu cầu này mà vẫn tiếp tục thoái thác trách nhiệm thì việc khởi kiện sẽ được xem xét lại tùy theo quyết định của nghệ sĩ Kim Cương. * Ông Nguyễn Văn Viễn, chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ TP HCM, Viện trưởng Viện sở hữu trí tuệ cho biết ý kiến về vụ việc: "Chúng ta có thể tạm phác ra một dây chuyền ở đây: NSƯT Kim Cương: tác giả sáng tác - > nghệ sĩ Hà Triều - Thế Châu: soạn giả của tác phẩm phái sinh -> ca sĩ Hương Lan: nghệ sĩ biểu diễn - > Trung tâm Thúy Nga sản xuất và phát hành băng đĩa bán ra thị trường. Xét trong dây chuyền này, ai cũng đóng vai trò quan trọng cả. Nhưng vai trò trọng tâm nhất chính là tác giả sáng tác. Và luật pháp đã nêu, mỗi một người liên quan đến tác phẩm ở công đoạn sau đều phải quan tâm, có trách nhiệm tôn trọng bản quyền của người làm công đoạn trước. Đây là một bài học đáng suy nghĩ cho người nghệ sĩ biểu diễn cũng như các đơn vị trong ngành công nghiệp băng đĩa".