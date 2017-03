Ba nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ đến Việt Nam

Theo T.A (SGTT)



Đây là một trong các chương trình trao đổi văn hoá do tổng lãnh sự quán Mỹ tổ chức.Diane Carson từng là chủ tịch hiệp hội Điện ảnh và truyền hình Mỹ, hiện là giáo sư danh dự tại St. Louis Community College at Meramec, nơi bà đã giảng dạy môn nghiên cứu điện ảnh và sản xuất phim hơn 30 năm nay.Tia Lessin và Carl Deal là hai đồng đạo diễn, giám đốc sản xuất phim tài liệu Dòng nước dữ (Trouble the Water) về cơn bão Katrina, từng nhận đề cử Oscar năm 2009 cho hạng mục phim tài liệu hay nhất và đã nhận khoảng mười giải thưởng và đề cử điện ảnh quan trọng. Tia Lessin và Carl Deal cũng phụ trách khâu sản xuất hai bộ phim tài liệu nổi tiếng của đạo diễn Michael Moore: Fahrenheit 9/11 và Bowling for Columbine.Tại chương trình giao lưu ngày 5.11, các nhà làm phim Việt Nam sẽ được giao lưu, trao đổi về kinh nghiệm làm phim với những người làm điện ảnh đến từ Hollywood. Sau đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn trẻ làm phim, công chúng yêu điện ảnh, Càphê Thứ Bảy do nhạc sĩ Dương Thụ chủ trì sẽ mời ba nhân vật này đến giao lưu chiều 6.11.