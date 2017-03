Ba nhóm nhạc quốc tế đến Việt Nam đầu tháng 10

Shayne Ward đang là tâm điểm của nhiều đề tài trên các diễn đàn âm nhạc. Ca sĩ này có một lượng fan hâm mộ lớn ở châu Á bởi các ca khúc của Shayne chủ yếu thuộc phong cách R&B và pop, thời trang và dễ nghe với đối tượng trẻ. Shayne Ward được phát hiện từ cuộc thi The X- Factor 2005 (chương trình Pop Idol của Anh). Đĩa đơn đầu tiên That’s my goal trở thành single bán chạy thứ ba trong lịch sử âm nhạc Anh với 313.000 bản hết ngay trong ngày đầu phát hành.

Single thứ hai mang tên “No Promises” ra đời và tạo nên cơn sốt tại các bảng xếp hạng châu Á và album đầu tay cùng tên đạt danh hiệu Bạch kim tại Anh khi doanh số tiêu thụ vượt hơn 450.000 bản. Đến năm 2007, Shayne đã có một tour diễn riêng. Cuối năm 2007, album thứ 2 Breathless của Shayne Ward ra mắt tiếp nối theo thành công của album đầu tay. Nó đánh dấu bước tiến mới của Shayne Ward, đa dạng hơn về thể loại chứ không ballad toàn bộ như album trước.

Những bản nhạc If that's okay with you, No U hang up… được khán giả bình luận là… quá gợi cảm. Breathless, Until you, Stand by your side, U got me so,... cũng thành công như mong đợi của Shayne sau một thời gian anh phải đối mặt với nguy cơ giã từ sân khấu vì khối u ở thanh quản. Trong dự tính mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, Shayne rất để tâm đến thị trường châu Á. Báo chí châu Âu nhận xét “đây là một tính toán hợp lý bởi chất pop của Shayne hợp với thị hiếu nghe nhạc của khán giả châu Á”.

Còn ban nhạc rock đến từ Hollywood, Until June đã quen thuộc với bản hit What I’ve done được trình diễn trong TV series Grey’s Anatomy. Với quyết tâm các album phải thực hiện xong trước tháng 6.2006, 3 chàng trai đến từ Arizona đã đặt tên nhóm nhạc là Until June. Và gần đến thời hạn ấy, họ đã gặp may… với một hợp đồng thu âm với Flicker Records/Sony – BMG. Và album ngay lập tức được thực hiện với nhà sản xuất Brain Garcia - người từng làm nên tên tuổi của Kelly Clarkson. Thứ nhạc rock của Until June được đánh giá là nhẹ nhàng và không khô cứng.

Trong giai đoạn này, Until June vừa kết thúc tour diễn đầu tiên quanh nước Mỹ. “Chúng tôi muốn thử thách người nghe chứ không đưa ra những thứ nhạc pop na ná nhau”- trưởng nhóm Ballard tuyên bố. “Mục tiêy của nhóm là đưa ra những vấn đề để mọi người đặt câu hỏi và tự tìm ra câu trả lời theo cách riêng mình. Chỉ biết, chúng tôi chưa bao giờ xem nhẹ công việc sáng tác nhạc của mình”.

Nhóm nhạc Latin Pop mang tên The D.E.Y cũng là một nhóm tài năng khác được đánh giá là 1 trong 10 nghệ sĩ hàng đầu cần đón xem, bình chọn bởi tuần báo Mỹ - Entertainment. Họ thường xuyên xuất hiện trên kênh MTC kể từ tháng 10.2007 với bài hit đầu tiên Give you the world, đứng thứ 22 bảng xếp hạng Billboard. Album đầu tay của nhóm quy tụ những nhà sản xuất danh tiếng như Timbaland, JR Totem (nhà sản xuất của Rihanna), Stargate (nhà sản xuất của Ne-Yo). The D.E.Y đã cùng sáng tác và biểu diễn tác phẩm Walk away và nó nhanh chóng leo đến vị trí thứ 4 Billboard’s Pop 100.

Điểm hẹn đêm 1.10.2008 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã xuất hiện trên lịch trình của các ca sĩ trên.