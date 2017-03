Bà Smith còn 30 năm để đánh đấm, bay nhảy

Angelina Jolie nhận thù lao lên tới 20 triệu USD cho vai nữ chính trong phim hành động Salt khiến ai cũng ngạc nhiên. Mức thù lao này không hề thấp hơn tài tử khét tiếng Tom Cruise trong Knight and Day , phát hành cùng với Salt trong mùa phim hè năm nay.

Angelina Jolie trong Salt.

Không những thế, giới phê bình đã phải trố mắt nhìn khi quyền lực của bà mẹ 6 con đã khiến hãng Sony phải sửa lại vai chính dành cho nam trong kịch bản gốc của Salt thành vai diễn cho nữ.



Salt còn là sự nối dài của chuỗi thành công liên tiếp với thể loại phim hành động của Jolie. Trong vòng 10 năm qua, cô tham gia tổng cộng 5 phim hành động với doanh thu mỗi phim đạt mức trung bình kỷ lục 124 triệu USD, gồm: Wanted (Truy sát, 2008), Ông bà Smith (2005), Lara Croft: Tomb Raider 1 & 2 (Lara Croft: Kẻ cướp mộ, 2001 & 2003), Gone in 60 Seconds (Biến mất trong 60 giây, 2000).



Tháng 2 năm tới, khán giả sẽ lại thấy cô cặp với "gã cướp biển" Johnny Depp trong một phim hành động khác có tựa The Tourist (Du khách), dựng lại từ bộ phim Pháp Anthony Zimmer hồi 2005. Cô vào vai nữ điệp viên vướng vào lưới tình với gã du khách lịch lãm trên đường chạy trốn khỏi sự truy sát của một đám sát thủ.



Trong lịch sử điện ảnh, chưa từng có nữ diễn viên nào chạm tới đỉnh cao trong thể loại phim vốn thuộc về nam giới như Jolie đạt được. Thực sự, thành công của cô còn lớn hơn thế. Với Salt và The Tourist, ngoài 20 triệu USD thù lao nhận trước, cô còn được hưởng phần trăm lợi nhuận khá nặng ký, điều mà đến nay mới chỉ có vài diễn viên đủ quyền lực để lên bàn thương thảo với nhà sản xuất.

Nữ diễn viên hoạt động nhân đạo nổi tiếng nhất thế giới có lẽ không phải là nữ diễn viên duy nhất giúp xóa đi sự bất bình đẳng về giới trong ngành công nghiệp điện ảnh. Nhưng kỷ lục của cô hẳn đã gây choáng cho các nữ diễn viên.

"Quả là không bình thường khi một phụ nữ lại trở thành một ngôi sao phim hành động", nhà sản xuất Salt Lorenzo Bonaventura nói, "cô thực sự là người phụ nữ đầu tiên vượt qua những lằn ranh về giới. Tôi không nghĩ là điều này từng xảy ra trước đây".



Ông liên tưởng trường hợp của Jolie với sự kiện cách nay 25 năm khi nhà sản xuất Jerry Bruckheimer quyết định sửa kịch bản Beverly Hills Cop để giao vai người hùng cho nam diễn viên da đen 22 tuổi Eddie Murphy. Và phim này sau đó trở thành bom tấn, có doanh thu lớn nhất Bắc Mỹ năm 1984.



Rất hiếm khi khán giả chú ý các vai nữ chính có khả năng bắn súng và đấm đá, trừ trường hợp Sigourney Weaver trong Aliens (1986), Linda Hamilton trong Terminator 2: Judgment Day (1991) hay Zoe Saldana trong Avatar. Còn lại, thường chỉ có các phim loại B mới giao cho vai nữ chính những cảnh hành động.



Điều quan trọng là Jolie chỉ mới 35 tuổi. Cứ như cách mà người ta đã xây dựng cuộc đời nhân vật Indiana Jones, cô còn có thêm 30 năm để rượt đuổi, đánh đấm và bay nhảy trên màn ảnh.

Ít nhất là trong những ngày tới, cô sẽ trở lại phim trường để vào vai bà phù thủy ác độc trong phim cổ tích Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ trong rừng) và vai nữ hoàng Ai Cập Cleopatra.

Theo Minh Chánh (VNN / Hollywood Reporter)