Bà Trump - Biểu tượng thời trang hoàn hảo

Bà Melania Trump dấn thân vào nghề người mẫu khá sớm và được đánh giá là một người đẹp có học thức. Tân đệ nhất phu nhân Mỹ đã từng theo học tại Học viện Thiết kế và Kiến trúc ở thủ đô Ljubljana (Slovenia). Bà Melania Trump có thể nói năm ngoại ngữ, đồng thời rất quan tâm đến đề tài chính trị và kinh tế thế giới. Và đây có lẽ cũng là điều hấp dẫn khiến Melania chinh phục được trái tim của Donald Trump.

Khiến giới nhiếp ảnh thế giới điên đảo

Ở tuổi 16, cô bé Melania có bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Cựu siêu mẫu được nhiếp ảnh gia Stane Jerko phát hiện và dẫn dắt trở thành siêu mẫu ở Slovenia.

Chỉ hai năm sau, với thân hình gợi cảm, lợi thế chiều cao 1,80 m và một khuôn mặt quyến rũ, Melania ký được hợp đồng với công ty người mẫu danh tiếng ở Milan.





Từ đó, Melania thường xuyên đi lại giữa hai TP thời trang Paris, Milan. Bà trở thành khuôn mặt mẫu ưa thích của hầu hết nhiếp ảnh gia có tiếng tại châu Âu.

Năm 1992, Melania giành chiến thắng cuộc thi “The Look of the Year”, một cuộc thi tìm kiếm người mẫu lớn trên thế giới và bà bắt đầu có được nhiều hợp đồng làm người mẫu quốc tế.

Là một người thông minh, năm 1996 Melania quyết định chuyển đến New York để phát triển sự nghiệp người mẫu. Cũng từ đây, Melania bắt đầu phủ sóng dày đặc trên bìa của các tạp chí danh tiếng thế giới như Harper’s Bazaar, Ocean Drive, Avenue, In Style, New York...





Bà Melania Trump sắp trở thành một biểu tượng thời trang thế giới, giống như Jackie Kennedy hay Michelle Obama và hơn thế.

Chiếc váy cưới lừng lẫy

Cũng tại New York, Melania và Trump gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi tiệc tại hộp đêm Kit Kat Club năm 1998. Một năm sau, Trump ly dị người vợ thứ hai để chính thức công khai hẹn hò với Melania. Hai người quyết định đính hôn và chung sống trong tòa tháp Trump.



Chiếc váy cưới giá "khủng" của bà Trump.

Khi đó, chiếc váy cưới lộng lẫy của Melania Trump do John Galliano, nhà thiết kế lừng danh của Christian Dior, thiết kế dành riêng cho bà với giá 220.000 USD, tương đương 5 tỉ đồng, đã phủ sóng hầu hết trang báo giải trí thời điểm đó.

Trong suốt thời gian hoạt động trong ngành người mẫu, Melania từng hợp tác với nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Patrick Demarchelier, Helmut Newton and Mario Testino.

Đệ nhất phu nhân hoàn hảo

Rõ ràng đang có một “cơn sốt” mang tên Melania Trump. Cựu nghị sĩ Igor Omerza, người từng viết cuốn tiểu sử về Melania, tin rằng cựu siêu mẫu là một nhân vật hoàn hảo cho vai trò đệ nhất phu nhân Mỹ.

“Melania không lạ lẫm gì trước công chúng, cô ấy ăn mặc đẹp và có ngoại hình ưa nhìn. Thêm nữa, Melania rất khiêm nhường, cô ấy sẽ là một đệ nhất phu nhân tuyệt vời” - nghị sĩ Omerza phát biểu.





Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Stane Jerko, người đàn ông phát hiện ra Melania khi cô mới 17 tuổi, kể lại rằng: “Melania có đôi chân dài và mái tóc dài tuyệt đẹp. Khi đó cô ấy vẫn còn rất ngượng ngùng nhưng cũng học hỏi rất nhanh và cư xử như một người mẫu chuyên nghiệp”.

Ông còn nhận định bà Melania sẽ là một biểu tượng thời trang, giống như Jackie Kennedy hay Michelle Obama. Bất cứ nhà thiết kế thời trang nào cũng muốn cô ấy mặc các mẫu thiết kế của mình. Tôi tự hào khi đã phát hiện ra cô ấy” - ông Jerko nói.

Sắp sánh bước cùng chồng vào Nhà Trắng, ở tuổi 46, Melania Trump trở thành đệ nhất phu nhân được cho là đẹp nhất trong lịch sử Mỹ.