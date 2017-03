Ba website cung cấp phim "lậu" có thể bị phạt 100 triệu đồng

Theo Minh Quyên (ICTnews)

Diễn biến của sự việc này bắt đầu từ tháng 6-2013, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã thụ lý Đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh của Hiệp hội điện ảnh (tên tiếng Anh Motion Picture Association - MPA). MPA đại diện các hãng phim tại Hoa Kỳ bao gồm: Paramount Picture Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc, Twentieth Century Fox film Corporation, Universal City Studios LLC, Warner Brothers Entertainment Inc, Walt Disney Studios Motion Picture và các hãng phim liên kết với các hãng này là thành viên của MPA tố cáo 3 website có địa chỉ tên miền pub.vn; phim47.com: v1vn.com có hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh (phim) thuộc sở hữu của các thành viên MPA.Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh, kết quả cho thấy cả 3 website này đều có hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh đúng như tố cáo của MPA.Cụ thể, trang web pub.vn do Trịnh Anh Tuấn lập từ năm 2010, có trụ sở tại số: 254A Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM. Trịnh Anh Tuấn sử dụng các phần mềm utorrent tải về các tác phẩm điện ảnh (phim) từ các trang web chia sẻ: thepiratebay và hdvnbits, sau đó tải các tác phẩm này lên trang web do mình quản lý. Người sử dụng phải trả 2.000 đồng để xem trọn vẹn 1 bộ phim, dưới hình thức thanh toán qua thẻ điện thoại, cổng thanh toán Bảo Kim (baokim.vn), thẻ ATM trong nước, thẻ tín dụng, SMS điện thoại, thẻ Pub.Theo báo cáo của Đoàn Thanh tra, Trịnh Anh Tuấn thừa nhận có hành vi truyền đạt các tác phẩm điện ảnh (phim) mà không được phép của chủ sở hữu, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Ngay khi làm việc với Đoàn Thanh tra, Tuấn đã cam kết ngừng và không tải các tác phẩm điện ảnh mà không được phép của chủ sở hữu về trang web pub.vn để phân phối cho người khác xem, không thu tiền của người xem ngay sau đó.Còn 2 website có địa chỉ tên miền phim47.com và v1vn.com ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ mạng Bình Minh thuê chỗ lưu trữ nội dung thông tin. Website phim47.com do Nguyễn Hữu Minh quản lý nội dung và điều hành. Các phim trên phim47.com được tìm kiếm trên website google.com.vn sau đó các kết quả trả về dẫn tới trang chia sẻ video phim và đưa phim về cơ sở dữ liệu của phim47.com. Tương tự, website v1vn.com do Nguyễn Văn Chung quản lý nội dung và điều hành. Nguồn phim phần lớn được các thành viên tìm kiếm từ nhiều nguồn trên google, các trang mạng nước ngoài thông qua chia sẻ trên các host download. Các thành viên của hai trang này xem phim miễn phí.Đoàn Thanh tra đã yêu cầu Nguyễn Hữu Minh và Nguyễn Văn Chung chấm dứt hành vi vi phạm, dỡ bỏ ngay các bản sao tác phẩm điện ảnh mà không được phép của chủ sở hữu là thành viên của MPA. Minh và Chung đã cam kết sẽ chấp hành yêu cầu của Đoàn Thanh tra ngay sau đó.Thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, sắp tới sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hữu Minh và Trịnh Anh Tuấn vì các hành vi nói trên. Theo khoản 2, điều 22 Nghị định số 47/2009/NĐ-CP các đối tượng này có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.