Backstreet Boys đã sẵn sàng hát cho khán giả Việt

Buổi họp báo thiếu thành viên Brian Littrell, dự kiến Brian Littrell sẽ đến TP.HCM vào tối nay để kịp cho buổi trình diễn vào sáng mai (24-3) tại sân vận động quân khu 7. Trước khi dự họp báo, Howie Dorough, Nick Carter và AJ McLean đã có những buổi tham quan tại địa đạo Củ Chi, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, tham gia câu cá, mua sắm…

Thành viên Nick Carter đã kể vể những trải nghiệm của anh trong hai ngày ở TP.HCM vừa qua. Ấn tượng nhất với anh chính là Bảo tàng chứng tích chiến tranh, nơi “tôi có thể thấy lại toàn bộ hình ảnh của đất nước các bạn thời chiến”. Nick cũng rất yêu không gian thanh bình khi anh cùng các thành viên đi câu cá dã ngoại ở ngoại ô TP.HCM, “dù trời nóng và không gian ẩm thấp, tôi cũng không câu được con cá nào nhưng tôi sẽ rất nhớ hình ảnh trời chiều nhập nhoạng một bên là đồng lúa dập dờn, một bên là nước mênh mông. Chúng tôi sẽ có một chương trình biểu diễn đặc biệt để đáp lại tấm lòng hiếu khách của các bạn Việt Nam”

PLO xin giới thiệu những hình ảnh của ba thành viên Backstreet Boys trong họp báo sáng nay.

Trước khi dự họp báo, Howie Dorough, Nick Carter và AJ McLean đã có thời gian tìm hiểu về lịch sử, văn hóa… của TP.HCM

Ba thành viên đều rất mong chờ buổi diễn vào tối 24-3 để gửi đến khán giả Việt Nam những món quá đặc biệt, họ cũng kỳ vọng đây không chỉ là đêm diễn của họ mà là đêm diễn của tất cả những ai có mặt tại sân vận động quân khu 7.

AJ McLean chia sẻ, khi ở trong hầm của địa đạo Củ Chi, anh đã cảm nhận được những khó khăn của người dân Việt Nam thời chống Mỹ. “Chúng tôi tưởng tượng được ngày xưa các bạn ở đây như thế nào. Quá khứ Mỹ và Việt Nam có những bất hòa nhưng bây giờ đã chuyển sang quan hệ hữu nghị, chúng tôi rất mừng vì điều đó.”, AJ McLean nói.

“Chúng tôi sẽ có một chương trình biểu diễn đặc biệt để đáp lại tấm lòng hiếu khách của các bạn Việt Nam”, Nick Carter khẳng định.

Howie Dorough cho biết,“Với chúng tôi, biểu diễn ở đâu cũng đều như nhau, Việt Nam cũng sẽ như châu Âu, Mỹ… chúng tôi sẽ đem hết nhiệt huyết, tài năng cũng như những trải nghiệm của chúng tôi đến với các bạn”.

Chuyến lưu diễn tại Việt Nam của Backstreet Boys nằm trong tour diễnThis Is Uscủa ban nhạc pop rock nổi tiếng này trên toàn thế giới, nhằm quảng bá cho album cùng tên mới nhất của họ. Ban nhạc mong rằng với This Is Us, họ sẽ có cơ hội tỏa sáng lại trên các bảng xếp hạng.



QUỲNH TRANG ( PLO)