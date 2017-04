Backstreet Boys ra yêu sách nghẹt thở

Sáng 28-2, buổi họp báo chính thức đầu tiên về tour lưu diễn của BSB, một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới đã được tổ chức tại khách sạn Hilton Hà Nội.



Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giám đốc sản xuất phía Việt Nam của show diễn cho biết, việc đáp ứng những đòi hỏi về âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho ban nhạc là cực kỳ khó khăn, phần lớn số thiết bị khổng lồ này đều phải thuê của nước ngoài.

Nhạc sĩ này cũng khẳng định, dù ngồi ở vị trí nào, khán giả cũng được hưởng những chất lượng âm thanh, hình ảnh như nhau mà BSB mang đến.

Ban tổ chức đã rất vất vả để mang lại một buổi biểu diễn được dàn dựng theo đúng format tiêu chuẩn của một “show” lưu diễn thế giới

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giám đốc sản xuất phía Việt Nam của show diễn tiết lộ rằng những “yêu sách” của Backstress Boys có thể đóng thành sách được

Trong kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2011, BSB sẽ có hai đêm diễn tại sân vận động quân khu 7, TP HCM (24-3) và sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội (26-3).

Đây có thể coi là sự kiện được trông đợi nhất trong năm 2011, bởi theo nhà tổ chức, buổi biểu diễn sẽ được dàn dựng theo đúng format tiêu chuẩn của một “show” lưu diễn thế giới.

Tình cảm của các fan Việt Nam dành cho BSB

Theo kế hoạch, 4 thành viên của BSB: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell và A.J. McLean sẽ trình diễn khoảng 26 ca khúc, trong đó có những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm như “I want it that way”, “I’ll never break your heart” và “Straight through my heart” – ca khúc đã giữ vị trí số một tại nhiều quốc gia Đông Nam Á trong album “This is us”. Giá vé của đêm diễn này dao động từ 500.000 đến 2 triệu đồng.

“This is us” là album thứ 7 của BSB, từng làm mưa làm gió khắp các quốc gia Đông Nam Á

Ông Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty WBP, đơn vị đã mời BSB tới Việt Nam biểu diễn cho biết, để mang được BSB về Việt Nam, đã có một cuộc “tranh giành” với nhiều nước khác như Singapore, Thái Lan.

“Không chỉ có sự ủng hộ của Chính phủ, đảm bảo về tài chính, số fan đủ để ban nhạc quan tâm, điều khó nhất là làm sao thuyết phục được họ mong muốn mang âm nhạc của họ đến với khán giả hơn là tính toán bán được bao nhiêu đĩa”, ông Nam bật mí.

Quá trình thuyết phục này kéo dài đến hơn một năm và BTC phải đáp ứng một bản yêu cầu dày như một cuốn sách của BSB với đủ mọi thứ, từ ăn nhẹ, đồ uống, những yêu cầu với khách sạn, phương tiện vận chuyển…

Theo Y.Anh - Ảnh: M.Duy (NLĐO)