Backstreet Boys tái hợp ấn tượng

Đến nay, 10 ngày sau khi In A World Like This phát hành, album được công chúng âm nhạc thế giới đánh giá là tương xứng với phát biểu trước đó của AJ McLean - một thành viên của Backstreet Boys: “Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để đưa nhóm về thời kỳ hoàng kim”.

Cùng với NSYNC và Britney Spears, Backstreet Boys được ghi tên vào lịch sử âm nhạc thế giới của thế kỷ 21. Quan trọng hơn, họ chính là một phần ký ức tinh thần tuổi trẻ của thế hệ khán giả 7x, 8x.

Năm chàng trai đường phố lừng danh

Bắt đầu từ buổi biểu diễn đầu tiên ở Công viên SeaWorld trong một ngày tháng 5-1993, ba năm sau ra mắt album đầu tiên mang tên nhóm, A. J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson và Brian Littrell đã dựng nên một sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng.

Phong cách âm nhạc không quá phức tạp mà rất chân thành của Backstreet Boys đã và đang làm say đắm công chúng âm nhạc thế giới.

Trong giai đoạn hoạt động đầy đủ với năm thành viên từ năm 1993 tới 2006 (thời điểm Kevin rời nhóm), Backstreet Boys đã cho ra mắt năm album gồm Backstreet Boys (năm 1996), Backstreet’s Back (1997), Millennium (1999), Black & Blue (2000) và Never Gone (2005), trong đó Millennium chứng minh được vị trí ngôi sao nhạc pop của họ bằng 1,13 triệu bản được bán hết ngay trong tuần đầu tiên phát hành và sau này trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Những bản hit I Want It That Way, Larger Than Life, Show Me the Meaning of Being Lonely và The One gắn liền với tên tuổi Backstreet Boys đều nằm trong Millennium. Thừa thắng xông lên, một năm sau, Backstreet Boys tung ra album Black & Blue cũng lập kỷ lục 5 triệu bản trên thế giới trong tuần đầu tiên, trong đó có 3 hit nổi bật nhất: Shape of My Heart, The Call và More than That. Hai album này mang đến cho năm chàng trai quãng thời gian vinh quang nhất trong sự nghiệp ca hát của họ.

Thành công âm nhạc của Backstreet Boys có thể kể ra bằng con số 130 triệu album, danh hiệu boyband ăn khách nhất trong lịch sử làng nhạc, là nhóm nhạc đầu tiên có chín album vươn lên top 10 của Billboard 200 sau nhóm Sade kỳ cựu của Anh. Tháng 4 đầu năm nay, Backstreet Boys kỷ niệm 20 năm hoạt động và được gắn sao trên đại lộ danh vọng của Hollywood như lời công nhận những đóng góp không mệt mỏi của nhóm cho văn hóa pop. Nhưng trước đó, Backstreet Boys đã là ngôi sao lớn trong lòng người hâm mộ suốt những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Cuộc tái hợp thuyết phục

Ngày 30-7 vừa qua, Backstreet Boys tung ra album thứ tám In A World Like This cũng là đĩa thu âm đầu tiên của nhóm sau khi Kevin Richardson trở lại. Đây đồng thời là sản phẩm độc lập của riêng nhóm sau khi tách khỏi hãng đĩa Jive. Trên trang bìa album, năm thành viên diện vest, đứng trên dải đất giữa biển. Họ không còn là những chàng trai ăn mặc phóng khoáng, sành điệu và để kiểu tóc cá tính như trước nữa. Giờ đây họ là những quý ông thực sự.

Để chuẩn bị cho sự trở lại, tháng 7 năm ngoái, A. J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson và Brian Littrell chuyển đến một ngôi nhà ở London để cùng nhau thực hiện album mới. Tại đây, nhóm hợp tác với nhà sản xuất Martin Terefe, hai nhạc sĩ sáng tác Sacha Skarbek và Craig David, nhà sản xuất tại Mỹ Max Martin. Dựa trên những trải nghiệm sau ngần ấy năm, Backstreet Boys muốn album đậm chất cá nhân như chính câu chuyện của mỗi thành viên. “Chúng tôi muốn có một album cá nhân, kể về những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi hiện nay. A.J đang sắp làm bố còn Howie, Brian và tôi thì đã có con. Vì thế, chúng tôi cố gắng để album thực sự mang dấu ấn riêng” - Kevin chia sẻ.

Với bốn phong cách âm nhạc chủ đạo gồm adult contemporary, pop/rock, dance-pop và teen pop, 12 ca khúc trong In A World Like This gây chú ý nhiều tới giới chuyên môn. Hai trang web Entertainment Weekly và All Music Guide nhận xét album thứ tám thực sự đánh dấu sự trưởng thành trong âm nhạc của Backstreet Boys. Các ca khúc như In A World Like This, bản ballad lãng mạn Breathe, chất acoustic-soul/R&B trong Try, hay What You’re Made Of gợi nhớ đến những ngày đỉnh cao của nhóm, nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Trang PopMatters cũng cho rằng mặc dù album mới khó có thể lập tức đưa nhóm trở lại thời hoàng kim nhưng ít nhất nó đã chứng minh được Backstreet Boys đang đi đúng hướng. In A World Like This hiện đang đứng thứ năm trên Billboard 200 và một số bảng xếp hạng quốc tế khác. Một tour diễn quảng bá cho album mới của nhóm cũng đã được khởi động cách đây không lâu.

Tự truyện của Nick được ngóng chờ Nick Carter - thành viên của Backstreet Boys sẽ phát hành cuốn tự truyện mang tên Facing The Music And Living To Talk About It vào ngày 24-9 tới. Cuốn sách là những câu chuyện Nick kể lại thời kỳ anh là ngôi sao tuổi teen trong Backstreet Boys, những rắc rối tình ái cùng chứng nghiện rượu và ma túy sau này, cũng như sóng gió trong gia đình (em gái của Nick là Leslie qua đời vào năm ngoái). Là người được chú ý nhiều nhất trong nhóm, tự truyện của Nick đang được giới hâm mộ ngóng chờ.

THÚY HOA