Backstreet Boys tung MV mới đã mắt

20 năm kể từ khi lập nhóm, BSB vẫn chứng tỏ mình là một trong những nhóm nhạc nam thành công và có sức diễn bền bỉ nhất dù các thành viên đã không còn trẻ nữa.



Ngày 30/7 này Backstreet Boys sẽ tung ra album studio thứ 8 có tên "In a World Like This". Album này được nhóm thực hiện từ mùa hè năm ngoái. Đặc biệt, "In a World Like This" là album đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cả đầy đủ 5 thành viên kể từ "Never Gone" (2005).











BSB của thời điểm hiện tại với đầy đủ 5 thành viên.

Mới đây nhóm đã được gắn sao trên Đại lộ danh vọng ở Hollywood.



Theo Linh Anh (Billboard, Vevo/VNN)



Sự góp mặt của Kevin trong album này khiến các fan ruột của BSB vô cùng phấn khích. Năm 2006 Kevin đột ngột rời nhóm. Do vậy 2 album nhóm phát hành năm 2007 và 2009 là "Unbreakable", "This Is Us" đều chỉ còn lại 4 thành viên.Năm 2012, Kevin chính thức trở lại nhóm nhân dịp BSB kỷ niệm 20 năm thành lập để ghi âm "In A World Like This" tại London và Los Angeles.Thành viên Dorough nói nhóm hy vọng sẽ hát cùng nhau trong nhiều năm sắp tới. Trước mắt ngày 2/8 tới BSB sẽ bắt đầu khởi động tour lưu diễn lịch sử của mình tại Chicago.