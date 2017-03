Bài hát Việt về đâu?

Tối 16-1 sắp tới, chương trình Bài hát Việt 2013 chính thức khép lại với liveshow chung kết tại Nhà hát quân đội (TP.HCM) và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Sau chín năm tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, Bài hát Việt là sân chơi duy nhất cho những sáng tác mới.

Trước đây, chương trình này là một sân chơi nâng đỡ những ca khúc mới tiếp cận thị trường. Từ chương trình này, không ít tên tuổi nhạc sĩ cùng những sáng tác mới của họ được khán giả chú ý: Nguyễn Vĩnh Tiến, Giáng Son, Lưu Hà An, Lưu Thiên Hương, Nguyễn Hải Phong, Đinh Mạnh Ninh, Tạ Quang Thắng… Và những ca khúc mới do hội đồng thẩm định chương trình lựa chọn những mùa Bài hát Việt trước cũng không có khoảng cách quá xa so với thị hiếu âm nhạc của khán giả.





Ca sĩ Thùy Chi trình diễn ca khúc đoạt giải Bài hát của tháng - Phố trong mưa (Anh Vũ) tại liveshow Bài hát Việt tháng 12-2013. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Có lẽ vì thế nên khi nói về đêm chung kết Bài hát Việt 2013, những nhạc sĩ tham gia sân chơi này vẫn đầy hy vọng. “Đây là một sân chơi tốt cho những nhạc sĩ muốn có con đường âm nhạc nghiêm túc. Năm nay chương trình có sự lựa chọn khắt khe hơn những năm trước, vì thế các nhạc sĩ phải có sự đầu tư bài bản và công phu cho ca khúc của mình. Tuy nhiên, đây cũng có thể xem là một thử thách rất thú vị. Với đêm chung kết, tôi không quan trọng đến việc ca khúc của mình có đoạt giải hay không. Điều tôi quan tâm nhất chính là bài hát của mình sẽ được thể hiện như thế nào trên sân khấu” - nhạc sĩ Đức Hùng chia sẻ.

Dẫu biết không nên dập tắt hy vọng của những người trẻ, thế nhưng không khó để nhận ra Bài hát Việt ngày càng nhạt nhòa. Năm 2012, những ca khúc được giải ở Bài hát Việt cũng không thật sự nổi bật kể cả ca khúc đạt giải Bài hát của năm - Mùa yêu đầu (Đinh Mạnh Ninh). Với mùa thứ chín năm nay, chương trình cũng đã cố gắng thay đổi định dạng để gần gũi hơn bằng cách xây dựng những chương trình nói về công việc hậu trường của sáng tác ca khúc, phối khí, dựng bài… Nhưng dù đổi mới, Bài hát Việt chỉ co cụm lại năm liveshow trong suốt bảy tháng và năm liveshow cũng không tạo được sự chú ý của khán giả.

Chưa kể đến trong năm liveshow thì có một liveshow hội đồng thẩm định không thể tìm ra Bài hát của tháng để trao giải; bốn ca khúc được giải Bài hát của tháng còn lại: Trò chuyện ngày mới (tháng 8), Bác làm vườn và con chim sâu (tháng 10), Chuyện cũ (tháng 11) và Phố trong mưa (tháng 12) thì dường như công chúng vẫn chưa biết đến.

Đổi mới là một điều khó khăn với một sân chơi lâu năm bởi ngoài việc chương trình tự làm mới thì chương trình phải có những hạt giống tốt là những ca khúc, nhạc sĩ. Nếu thật sự chương trình không tìm kiếm ra được những gương mặt những nhạc sĩ mới, ca khúc mới mà hội đồng thẩm định có thể kỳ vọng thì cũng đừng nên ép mình giờ đó, ngày kia phải lên sóng chương trình, bởi khán giả không bao giờ muốn ngồi trước tivi xem những ca khúc nhàn nhạt.

QUỲNH TRANG