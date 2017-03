Bài hát World Cup dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn

Nữ ca sĩ Kylie Minogue quay trở lại bảng xếp hạng với ca khúc All The Lovers, xếp vị trí thứ tư.

Hai ca khúc vừa lọt vào top 10 là Kickstarts của Example và Dancing On My Own của Robyn lần lượt xếp vị trí thứ ba và tám.

Ở bảng xếp hạng album, Oasis dẫn đầu với Time Flies, album đánh dấu 15 năm ca hát của ban nhạc rock đến từ Anh này.

Trong khi đó, Glee - The Music - Journey to Regionals, soundtrack của sêri phim truyền hình ca nhạc học đường Glee của Mỹ, ngay lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng đã đứng ở vị trí thứ nhì.

Soundtrack này hiện đang giữ ngôi vị quán quân bảng xếp hạng album tại Mỹ.

Theo P.Thi (TNO)