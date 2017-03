Bài thơ viết năm 14 tuổi của tác giả Viễn Chi

Chủ tịch huyện Kim Thành - Hải Dương (cuối năm 1945); Trưởng Ty Công an Nam Định (1948); Phụ trách Công an Khu Tả Ngạn (1951); Phó Giám đốc Sở Công an Hà Nội (1957), Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị (1960). Từ năm 1967 tới khi nghỉ hưu (1988), ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)…

Tác giả Viễn Chi, Cố Thứ trưởng Bộ Công an

Điều rất lạ là mặc dù nghe tiểu sử thì thấy Viễn Chi có ý thức chính trị sớm như vậy, song trong thực tế, mầm thơ của ông còn bộc lộ sớm hơn. Bài thơ "Đá vọng phu" được ông sáng tác từ năm 1934, khi ông còn là học sinh trung học huyện Nam Trực (Nam Định).

Thời gian này, phong trào Thơ Mới đã phát triển rầm rộ và chi phối mạnh mẽ đến hoạt động sáng tác của nhiều cây bút. Thơ Viễn Chi ít nhiều chịu ảnh hưởng hơi hướng, giọng điệu của trào lưu đó. Tuy nhiên, đọc "Đá vọng phu", người đọc cũng nhận thấy khả năng đồng cảm, sẻ chia, quan tâm gắn bó của tác giả đối với con người và vận mệnh dân tộc, vốn là đặc tính của nhiều cây bút thơ Cách mạng.

Đó là lý do khiến tiếng thơ của ông được nhiều anh em bè bạn trân trọng lưu giữ, mặc dù những thi phẩm đó chưa có dịp được công bố trên báo chí giai đoạn ấy. Hồi ký của Viễn Chi cho biết, nhà thơ Đoàn Văn Cừ là người bạn vong niên, đồng hương với ông đã rất khích lệ ông theo con đường thi ca: "Khi đó, anh Cừ đã dạy học và có thơ đăng trên báo Ngày nay. Anh thân với tôi qua những bài thơ tôi làm trên những tờ báo bí mật lưu hành trong học sinh Trường Nam Trực mà anh rất tán thưởng".

Tác giả Viễn Chi, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã tạ thế sau khi tập thơ của ông được Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành ít năm. Ông ra đi thanh thản, nhẹ nhàng, đúng như mấy câu thơ ông cho in ở mặt sau của tập thơ nói trên: "Nay đã đi qua một chặng đường/ Tấm lòng thanh thản, nhẹ hành trang/ Ước như ai đó, cày xong ruộng/ Nằm khểnh bên trâu, hóng gió đàn…".

Nhân dịp tròn 90 năm ngày sinh của tác giả Viễn Chi, người có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của lực lượng CAND cũng như sự nghiệp chung của đất nước, chúng tôi xin dẫn lại đây nguyên văn bài thơ "Đá vọng phu" của ông - một bài thơ ông sáng tác năm 14 tuổi - để bạn đọc cùng thưởng ngoạn và thêm hiểu một chiều kích khác của tâm hồn ông:

Ai đem rắc những lá bàng

Đỏ tươi như máu bên nàng Vọng phu?

Làm tôi tưởng những huyết thư

Của bao tử sĩ từ xưa lạc về

Sớm nay, bên những hàng bia

Đọng trong mắt lá, đầm đìa giọt sương

Làm tôi tưởng những lệ thương

Ngàn năm oán hận chiến trường chưa phai

Đâu đây tiếng gió bi ai

Tôi nghe tưởng tiếng thở dài trường chinh

Bao giờ đất nước thanh bình

Đá Vọng phu lại trở thành thịt da

Chiến trường cũng hết can qua

Đá kia trở lại thiết tha tình người.



