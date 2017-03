Ballet Mỹ đến Việt Nam: Tạo thói quen xem múa

Tối nay công diễn tại Nhà hát TP.HCM Vũ đoàn Trey McIntyre đến Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Dance Motion USA do Bộ Ngoại giao Mỹ và Học viện Âm nhạc Brooklyn thực hiện. Tại Hà Nội, vũ đoàn đã công diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, giao lưu với nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc, sinh viên Trường Cao đẳng Múa, thăm và giao lưu với các em nhỏ tại Làng SOS Hà Nội. Sáng nay (18-5), vũ đoàn sẽ giao lưu với các nghệ sĩ của Nhà hát Bông Sen, học một điệu múa cổ truyền Việt Nam. Sau đó, vũ đoàn sẽ công diễn vào tối nay tại Nhà hát TP.HCM các tác phẩm: In dreams (Trong những giấc mơ), Serious (Nghiêm túc) và Leatherwing Bat (Con dơi với đôi cánh bằng da). Ngày 19-5, vũ đoàn sẽ thảo luận chuyên môn với vũ đoàn Arabesque, với các vũ công từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, sinh viên trường múa… Và chương trình cuối cùng là buổi diễn giao lưu với những người thiệt thòi và khiếm thính tại Hội quán Đời Rất Đẹp (91/6N Hòa Hưng, quận 10, TP.HCM). Ballet là một loại hình vũ kịch xuất xứ từ hoàng gia Ý, Anh, Pháp, Nga… Ballet cổ điển thường dựa trên một kịch bản gồm hai phần nhạc và vũ, diễn trong các nhà hát được thiết kế cảnh trí sân khấu, có đạo cụ, phục trang. Phần vũ trong ballet cổ điển gồm những chuyển động của cơ thể trong không gian, điệu bộ và sự biểu lộ bằng nét mặt. Ballet đương đại là sự kết hợp giữa ballet cổ điển và múa hiện đại. Sân khấu của ballet đương đại không phụ thuộc nhiều vào cảnh trí sân khấu mà sử dụng ánh sáng, âm nhạc (âm nhạc có thể là nhạc pop, world music…), video art…. Khác biệt dễ thấy nhất là với ballet cổ điển, khán giả và nghệ sĩ tách biệt bởi nghệ sĩ chỉ diễn trên sân khấu. Còn với ballet đương đại, sân khấu không chỉ ở trước mặt khán giả mà có thể ở mọi không gian xung quanh.