Bàn chuyện mua bán nghệ thuật ở Việt Nam

Đây là buổi nói chuyện nhân dịp ra mắt quyển sách "Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật" của tác giả Sarah Thornton do Nhà xuất bản Văn Học và Sách Đông A ấn hành.





Từ trái qua, dịch giả Như Huy, diễn giả Bích Ngọc và MC giao lưu cùng độc giả về chuyện mua bán nghệ thuật ở Việt Nam.

Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật cung cấp một cái nhìn tổng quan về giới nghệ thuật đương đại toàn cầu. Tác giả đã chia sẻ những trải nghiệm kiểu “thực tế ảo” qua bảy chương sách giúp người đọc cảm thấy như mình đang sống trong thế giới nghệ thuật.

Đó là thực tế về một buổi bán đấu giá, một buổi phê bình nhóm, một hội chợ nghệ thuật, giải thưởng nghệ thuật, tạp chí nghệ thuật, thăm xưởng nghệ sĩ, triển lãm. Tất cả được thể hiện qua sự đối thoại, phỏng vấn và trải nghiệm cùng các sự kiện nhân vật ở tầm cao của thế giới nghệ thuật mà người đọc bình thường không thể chạm đến hay biết đến.

Từ nội dung này, dịch giả Nguyễn Như Huy diễn giả Lý Bích Ngọc - Giám đốc Ly Thi Auction, đơn vị chuyên về đấu giá tác phẩm nghệ thuật tại Việt Nam - đã thu hút độc giả với những câu chuyện về bán đấu giá tranh tại Việt Nam và kiếm tiền bằng nghệ thuật.

Bà Bích Ngọc tiết lộ hiện tại Việt Nam đã xuất hiện những nhà sưu tập tranh dám bỏ ra những số tiền còn lớn hơn cả những nhà sưu tập nước ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa có nơi nào tại Việt Nam đứng nhận trách nhiệm xác định bức tranh được bán là tranh thật hay tranh giả.



Tác phẩm của Sarah Thornton.

Dịch giả Nguyễn Như Huy thì cho rằng thế giới đang phẳng với công nghệ, nếu một nghệ sĩ làm nghệ thuật đương đại tại Việt Nam không được giới làm nghề thế giới biết đến thì không thể bảo rằng mình nổi tiếng.

Anh nhấn mạnh vai trò của những người bỏ tiền ra mua nghệ thuật, giúp nghệ thuật, nghệ sĩ phát triển và cách hái ra tiền từ nền công nghiệp nghệ thuật, quan điểm về chuyện mua bán nghệ thuật trên thế giới.



Buổi tọa đàm thu hút người nghe với đề tài thực tế.

Được biết, tác giả Sarah Thornton là nhà nghiên cứu nhân học - văn hóa - xã hội người Canada. Bà là tác giả của ba cuốn sách và nhiều bài báo về nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa, xã hội.

Quyển sách "Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật" được bà viết năm 2008, trở thành một trong những cuốn sách nghệ thuật hay nhất của năm do New York Times bình chọn. Hiện cuốn sách đã được dịch ra hơn 15 ngôn ngữ.

Dịch giả Nguyễn Như Huy là nghệ sĩ thị giác và là giám đốc nghệ thuật Trung tâm nghệ thuật độc lập Ga 0. Anh cũng từng dịch quyển Thế mà là nghệ thuật ư? từ cuốn But is it art của Cynthia Freeland, NXB Tri Thức xuất bản năm 2009.