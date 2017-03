Bán heo làm lộ phí thi hài

Những người mê hài - Bà Nguyễn Thị Chi (60 tuổi) đến từ Đà Nẵng, tự nhận là hotgirl Đà Nẵng đến Sài Gòn để đốn tim Trấn Thành với những màn hài giọng Quảng đặc biệt. Bà Chi chia sẻ: “Tôi bán quần áo ở chợ Đống Đa, ngoài mua bán đồ thì tôi cũng già rồi nên lo cho cuộc sống tinh thần bằng đọc sách báo, coi tivi… Trước khi thi Thách thức danh hài tôi cũng có thi Tiếng hát mãi xanh và Ai là triệu phú. Nhưng cái thì rớt ở vòng gửi xe, cái thì chỉ qua được sơ tuyển, vô vòng trong không bấm vi tính lại người ta nên rớt. Đây là lần đầu tiên tôi thi hài, tôi được lên tivi luôn, là lần đầu tiên vô Sài Gòn và còn được thắng 20 triệu đồng”. - Cậu bé thuộc làu YouTube: An Khang là gương mặt thí sinh nhí của Thách thức danh hài khi lấy tiếng cười khán giả bằng trường phái hài “không cần khán giả hiểu cái gì hết” (như lời giám khảo Trấn Thành) bởi An Khang nói nhanh đến mức không thể nghe được cậu bé nói gì. Nhưng chỉ cần An Khang xuất hiện trên sân khấu với vẻ mặt ngây ngô của một đứa trẻ trong trang phục áo bà ba nâu là khán giả đã cười. Khang giành được giải thưởng 40 triệu đồng và chiếm được không ít cảm tình của khán giả bởi sự thông minh, lanh lợi. 100 triệu đồng… chia khắp xóm Hiện chị Dần là cái tên chiếm sóng nhiều nhất trong chương trình Thách thức danh hài. Sau khi chiến thắng 100 triệu đồng ở chương trình, về lại Lang Chánh, chị được bà con trong xã săn đón. “Mọi người trong xã chờ Thách thức danh hài phát để coi tôi trên tivi. Rồi khai trương khu phố văn hóa họ cũng mời tôi diễn. Tôi tự hứa là đi diễn nếu được giải thì sẽ ủng hộ cho người neo đơn, mồ côi vì mình được diễn hài là vui rồi. Tiền chương trình chưa cho (thường sau chương trình kết thúc người chơi mới được nhận tiền thưởng - PV) nhưng tôi đã có những phần để dành riêng cho mấy hoàn cảnh khó khăn trong xóm và bạn bè…” - chị Dần chia sẻ thêm. Chị đã gạch đầu dòng ra những người nghèo khó quanh mình để ủng hộ kẻo quên.