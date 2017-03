Ban nhạc đình đám Air Supply sẽ đến Việt Nam

Air Supply là một trong những nhóm nhạc thuộc trường phái Pop - Rock nổi danh khắp thế giới và đã tạo được vị thế vững chắc trong làng giải trí âm nhạc, được nhiều khán giả hâm mộ. Những tình khúc nhẹ nhàng gợi cảm nổi tiếng của họ đã từng một thời rất thịnh hành, nhận được rất nhiều sự ái mộ nồng nhiệt của giới thưởng thức nhạc trẻ và nhiều ca khúc đã trở thành bất hủ, nhất là tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Một trong những thành công nhất của Air Supply chính là album Lost in Love của họ khi liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng, đoạt giải thưởng Bạch kim và bán hơn 3 triệu bản trên toàn thế giới.

Ban nhạc Air Supply



Được biết, ban nhạc đến từ nước Úc này sẽ đến và biểu diễn hai đêm tại nhà hát Hoà Bình - TP HCM vào ngày 09 và 10-10 tới đây. Họ sẽ biểu diễn những ca khúc quen thuộc đã từng gắn liền với tên tuổi của họ như: Lost in love, All out of love, You’re my best friend, Every woman in the world, Goodbye… Đây là những bản tình ca từng rất nhiều lần xếp top bảng các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó, All out of love được đánh giá là một trong những bản tình ca hay nhất thế kỷ 20…

“Chúng tôi nhận được nhiều lời mời từ phía Việt Nam cho tour diễn lần này. Và qua tìm hiểu nhóm rất vui khi biết ở Việt Nam mình còn có lượng fan rất lớn. Hạnh phúc vì điều đó, chúng tôi muốn gặp và giao lưu cùng người hâm mộ Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Nhóm cũng nghe rất nhiều về phong cảnh Việt Nam và con người nơi đây, rất gần gũi và thân thiện. Chúng tôi muốn gửi lời chào yêu thương nhất tới đất nước Việt Nam”, thành viên Air Supply đã tâm sự như vậy khi được hỏi lý do vì sao họ chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo trong chuyến lưu diễu xuyên Á của mình.

Ban nhạc đình đám này cũng tiết lộ rằng chuyến hành trình lưu diễn của họ sẽ còn kéo dài tới hết đầu năm 2010 ở Mỹ. Và họ sẽ phát hành thêm một album mới nữa cho những người hâm mộ trung thành của mình.

Theo Nguyên Phan (Dân trí)