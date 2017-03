Ban nhạc Muse xuất sắc nhất thế giới

Trong khi đó, Arctic Monkeys đoạt giải Màn trình diễn live xuất sắc nhất, còn nhóm indie rock Kasabian ra về cùng giải Album xuất sắc nhất với đĩa "West Ryder Pauper Lunatic Asylum".

Ca sĩ Robert Plant của ban nhạc Led Zeppelin đoạt giải Cống hiến xuất chúng, một trong nhiều giải thưởng được độc giả của tạp chí âm nhạc Q bình chọn.

Mr. Hudson thắng giải Nghệ sĩ mới. Lady Gaga đoạt giải Video clip xuất sắc nhất với "Just Dance", còn "The Fear" của Lily Allen được chọn là Ca khúc xuất sắc nhất. Đĩa "The Unforgettable Fire" (1984) của ban nhạc U2 được trao giải Album kinh điển./.