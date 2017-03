Ban nhạc rock Mỹ MCR giao lưu cùng rock Việt

Trong chương trình, MCR dự kiến sẽ biểu diễn 18 ca khúc như: Disappear, Hellena, Give me hell, Teenagers, Welcome to the black parade... Hai ban nhạc rock Việt Nam sẽ thể hiện những ca khúc đã đem lại thành công cho họ tại cuộc thi rock toàn quốc Rock Your Passion (tổ chức từ 1-11-2007 đến 6-1-2008 vừa qua): Nụ hôn trên đỉnh Phanxipan, Nỗi đau, Giã cốm đêm trăng, Tái sinh, Mộ gió, Linh hồn vẫn tồn tại...

Ban tổ chức cho biết đây là đêm nhạc được đầu tư lớn về dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng và cả chương trình. Ban tổ chức cũng chuẩn bị sức chứa cho hơn 25.000 khán giả.