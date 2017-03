Ban nhạc Tây và ta ở công viên 23-9

Nhiều khách vãng lai quá hào hứng lập tức trở thành ca sĩ chính, thoải mái thể hiện những bài hát mình yêu thích với sự phụ họa của các nhạc công. Nhóm nhạc có lúc thu hút 40, 50 người vây quanh.Trong một lần tình cờ ra công viên thấy hai người Việt chơi guitar ở hai góc công viên riêng rẽ, anh chàng người Ecuador Shiwaycuji kết nối họ lại và đề nghị lập một nhóm nhạc chơi cho xôm tụ vào ba tháng trước. Sự xuất hiện của nhóm nhạc đã mang lại món ăn tinh thần sảng khoái, thú vị ở công viên

Công viên 23-9 một chiều cuối tuần rộn ràng bởi tiếng đàn hát vui tươi, níu kéo bước chân người qua lại của một nhóm nhạc gồm các tay đàn, tay trống, harmonica, sáo...

Tay chơi nhạc đa năng

Nhiều khách vãng lai quá hào hứng lập tức trở thành ca sĩ chính, thoải mái thể hiện những bài hát mình yêu thích với sự phụ họa của các nhạc công. Nhóm nhạc có lúc thu hút 40, 50 người vây quanh. Nhóm chỉ mới thành lập được ba tháng với sự khởi xướng của anh chàng chơi đa năng nhạc cụ gồm sáo, mandolin, guitar người Ecuador tên Shiwaycuji (Shiway). Shiway vốn là dân chơi nhạc chuyên nghiệp, từng biểu diễn ở những buổi hòa nhạc lớn khắp châu Âu. Duyên phận đưa đẩy khi Shiway phải lòng cô vợ Việt và đi theo tiếng gọi tình yêu về quê vợ.

Trong một lần tình cờ ra công viên thấy hai người Việt chơi guitar ở hai góc công viên riêng rẽ, Shiway kết nối họ lại và đề nghị lập một nhóm nhạc chơi cho xôm tụ. Do đó, tên nhóm nhạc cũng đặt theo tên bài hát dân ca nổi tiếng của Nam Mỹ là El Condor Pasa, mang nghĩa một giống chim thỏa sức giang đôi cánh rộng khám phá, săn tìm mồi.

Từ ba thành viên, nhóm dần quy tụ thêm vài người chơi nhạc thường xuyên vào cuối tuần. Điều trùng hợp là tất cả đều đi ngang công viên và tình cờ thấy nhóm nhạc biểu diễn nên xin tham gia. Họ gồm thầy giáo dạy tiếng Anh, thầy giáo dạy nhạc, cô ca sĩ hát phòng trà, cô nhân viên bán hàng, ông Tây bán trống người Thụy Điển qua Việt Nam du lịch…





Shiway (trái), Stig bán trống ở Thụy Điển và anh Lê Tâm Trí say sưa dợt nhạc. Ảnh: HOÀNG LAN

Âm nhạc không biên giới

Men theo tiếng nhạc tìm đến, anh Lê Văn E, tài xế taxi trong thời gian chờ khách nghe say sưa những bài hát nổi tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp La Cumpasita, Tombe le neige, Besame mucho… đầy sôi động, cuốn hút. Anh thích thú bảo: “Không ngờ Tây lại chơi hòa điệu với ta như thế. Vào công viên ít phút nghe những điệu nhạc này thư giãn thật đã!”. Còn Ference, du khách người Đức ngồi lắc lư theo từng điệu nhạc như một minh chứng rằng âm nhạc có thể xóa nhòa mọi khoảng cách văn hóa và kết nối tâm hồn không biên giới.

Chơi được một lát, nhóm chuyển sang biểu diễn những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Y Vân, Việt Anh… theo yêu cầu của một số sinh viên. Một nhóm người đứng tuổi muốn hát bài Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Người hát càng hay thì người chơi cũng đánh càng hay, phiêu diêu rụng rời. Anh Lê Tâm Trí, thành viên chơi guitar của nhóm, chia sẻ: “Ngồi ở đây tôi gặp nhiều bạn trẻ là sinh viên, dù thời gian không dư dả nhưng cố gắng bán từng thanh kẹo, cái bông để gây quỹ giúp người nghèo khiến tôi rất cảm mến. Chúng tôi không làm được những việc đó thì cùng nhau chơi nhạc, như đem lại món ăn tinh thần cho mọi người”.

Anh Trí kể một kỷ niệm vui: Có một vị khách Tây sau khi thưởng thức vài bản nhạc nhóm chơi đã rút tiền ra tặng. Anh phải rối rít xua tay nói: “No, no, just for fun” (chúng tôi chỉ biểu diễn cho vui thôi) rồi đem cho lại em bé bán kẹo cao su. Thế rồi có nhóm bạn đang gây quỹ giúp trẻ em bất hạnh tin tưởng đã nhờ anh soạn một bài nhạc cho nhóm ráp nhảy trong đêm gây quỹ…

Chắc rằng khi lời ca, tiếng nhạc khép lại thì mỗi người ra về đều có những nỗi lo toan cho riêng mình. Nhưng giữa đám đông, khi âm nhạc cất lên thì ở đó chỉ có tình yêu âm nhạc và niềm vui làm đẹp cho cuộc đời. (Mời bạn đọc xem clip biểu diễn trên www.plo.vn).