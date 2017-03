Ban nhạc The Amigos của Mỹ đến Việt Nam

The Amigos đã kết hợp tất cả dòng nhạc từ bluegrass, jazz… cùng cách phối bè và phong cách biểu diễn đặc trưng của riêng mình. Nhóm từng hợp tác biểu diễn với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Pete Seeger, David Amram, Nellie McKay hay ban nhạc Jazz Preservation Hall. Trong hai năm 2012-2013, nhóm đã tổ chức hơn 40 buổi biểu diễn giao lưu tại các trường học, bệnh viện và các trung tâm cộng đồng tại nhiều bang ở Mỹ.

Trong năm 2013, The Amigos được chọn là đại sứ văn hóa cho dự án Đưa âm nhạc Mỹ ra thế giới của Bộ Ngoại giao Mỹ tại năm quốc gia châu Á: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Myanmar.





Tại Việt Nam, trong chuyến đi lần này nhóm sẽ có những buổi giao lưu, biểu diễn tại ĐH FPT (9-4), Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (10-4), Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội (11-4). Từ ngày 12-4, nhóm sẽ có mặt tại Festival Huế 2014 với vai trò là đại diện chính thức của âm nhạc Mỹ. The Amigos sẽ biểu diễn những ca khúc trong album Dinner in the Sky phát hành vào đầu năm 2014.

Chương trình do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM phối hợp cùng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trung tâm Festival Huế… tổ chức.

Q.TRANG