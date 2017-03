Ban nhạc The Amigos làm nóng sân khấu Festival Huế

Tối 13-4, tại sân khấu tây Thái Hòa (Đại Nội Huế) ban nhạc The Amigos đã có tiết mục trình biểu diễn ẩn tượng khiến hàng trăm khán giả đổ về khu vực khán đài này chật kín để xem. Những trang vỗ tay tán thưởng của khán giả đã giúp ban nhạc The Amigos càng trở nên cuốn hút đến giờ phút cuối cùng của đêm diễn.





Màn biểu diễn ẩn tượng trong đêm đầu tiên tại Đại Nội Huế của nhóm nhạc The Amigos Hoa Kỳ. Ảnh: VIẾT LONG

The Amigos là ban nhạc chuyên biểu diễn và sáng tác âm nhạc Mỹ thông qua truyền thống hợp tác và ngẫu hứng. Trong năm 2012-2013, ban nhạc The Amigos đã biểu diễn hơn 40 buổi tại các trường học, bệnh viện, và trung tâm cộng đồng tại New York, trong khuôn khổ chương trình giới thiệu về nhạc Jazz của Trung tâm Lincoln.

VIẾT LONG