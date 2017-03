Ban nhạc The Empty Pockets đến Việt Nam biểu diễn vì trẻ mồ côi

Aid for Kids (Chương trình dinh dưỡng vì trẻ em) là tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ được cấp phép và công nhận bởi PACCOM/ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tổ chức hoạt động với mục đích từ thiện nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em và các gia đình trên thế giới bao gồm thức ăn, chăm sóc sức khỏe, bảo hộ và Giáo dục. Hiện tại Aid for Kids đang tập trung thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ Việt Nam, Haiti, Lesotho, Châu Phi. Đại diện Quỹ cho biết đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã vận động được 800 gia đình ở Mỹ nhận nuôi tổng cộng 800 trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Dự án dinh dưỡng Aid for Kids Việt Nam đã và đang được ban nhạc The Empty Pockets - ban nhạc rock ‘n’ roll từ Chicago, Illinois hỗ trợ truyền thông và gây quỹ tại Mỹ.