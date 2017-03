Bằng Kiều: Hồi hộp ngày trở lại

Bằng Kiều in concert 2012 là chương trình đầu tiên của dự án Hòa nhạc VN (Vietnam Concert) do Công ty Viet Vision và Ba Na Hills phối hợp thực hiện. Trong chương trình diễn ra tại cả hai thành phố đều có sự xuất hiện của ba vị khách mời là ba giọng hát gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của Bằng Kiều: Mỹ Linh, Hồng Nhung và ca sĩ hải ngoại Minh Tuyết. Ngoài ra sẽ có hai vị khách mời đặc biệt xuất hiện trong vai trò cầu nối giữa Bằng Kiều và khán giả của chương trình. “Bất ngờ và độc đáo”, đó là quyết tâm mà êkip thực hiện chương trình (do đạo diễn Phạm Hoàng Nam tổng chỉ huy, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Hoài Sa và Vũ Quang Trung làm đạo diễn âm nhạc...) muốn mang đến cho khán giả.