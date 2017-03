Bằng Kiều trắng tay sau ly hôn

Xung đột giữa vợ chồng nghệ sĩ hải ngoại xảy ra hơn 1 năm và không được hóa giải nên họ quyết định ly hôn sau hơn 10 năm kết hôn.



Có nhiều "lời ra tiếng vào" xung quanh việc chia tay của hai vợ chồng Bằng Kiều. Có người nói, lý do chính khiến họ chia tay là do mâu thuẫn giữa mẹ chồng (mẹ Bằng Kiều) và bố vợ (bố đẻ Phương Trinh). Tuy nhiên, sự thật có lẽ không phải thế.









Nhiều khán giả mong rằng, dù chia tay, nhưng những hình ảnh hạnh phúc thế này vẫn sẽ còn được ghi lại.







Nghệ sĩ Lưu Nga và con trai út của Bằng Kiều - Trizzie.













Phương Trinh vẫn rất gợi cảm dù đã là bà mẹ ba con.





Những ngày Giáng sinh vừa qua, họ vẫn còn bên nhau.



Bằng Kiều đã chọn cách im lặng trước báo giới nhưng nếu ai từng gặp nghệ sĩ Lưu Nga - mẹ của Bằng Kiều, chắc chắn chẳng bao giờ tin vào lý do mâu thuẫn giữa bà với thông gia khiến gia đình con trai ly tán.Từ Cali, một vài người thân cũng hiểu cặn kẽ lý do họ chia tay, dù cặp đôi khá kín tiếng. Vào tháng 10 năm ngoái, khi về Việt Nam trình diễn, ngay trên sân khấu, Bằng Kiều đã tặng nhẫn kim cương cho Phương Trinh để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ dù lúc này, nhiều bạn bè cho biết, họ đã có những mâu thuẫn khó có thể hàn gắn.Diva Hà Trần trong lần tái ngộ với báo chí trước chương trình Trần Tiến - In the Spotligh khi được hỏi về mối quan hệ với gia đình Bằng Kiều và những "nghi án" cho rằng cặp vợ chồng nghệ sĩ này đang "lục đục", diva tếu táo đùa: "Nếu bỏ vợ thì Bằng Kiều sẽ chỉ còn cách mặc quần đùi về nước vì theo luật của Mỹ nếu đàn ông bỏ vợ thì sẽ phải ra đi tay không, không được quyền nuôi con, phải có trách nhiệm với con cái đến hết cuộc đời".Một nam ca sĩ điển trai, thân thiết với Bằng Kiều thì khẳng định nguyên nhân cuộc hôn nhân cặp vợ chồng nghệ sĩ này đổ vỡ là do người thứ ba chen vào - một cô gái gốc Việt đang sống ở Úc.Trên trang cá nhân của Trizzie Phương Trinh thời gian gần đây liên tục cập nhật những show diễn mà cô tham gia ca hát. Ngoài ra là đăng tải những hình ảnh, clip về các con và tuyệt nhiên không viết hay nhắc về Bằng Kiều. Thậm chí trong đám cưới của ca sĩ Minh Tuyết, cặp vợ chồng có tham dự nhưng lại không ngồi chung bàn."Kỷ niệm là kỷ niệm, hơn 10 năm chung sống và có với nhau ba đứa con không phải là đã đi cùng nhau hơn nửa cuộc đời rồi sao, ai nói là họ diễn?. Rạn nứt rồi vẫn tặng nhẫn kỷ niệm ngày cưới trước 4 ngàn khán giả quê nhà, họ đang cố diễn đúng không?", một người bạn của Bằng Kiều phản ứng khi tôi băn khoăn.Theo những nguồn tin thân cận, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh đã chính thức ly hôn cách đây 2 tháng. Ba con trai là - Beckam Bằng Phương, Colin Bằng Anh và Kenzi Bằng Chương ở với mẹ Trizzie. Nam ca sĩ đã mua một ngôi nhà cách nhà của ba mẹ con mấy con phố để có thể tiện qua chăm sóc và thăm các con.Trong lời chúc nhân Ngày của Mẹ cách đây không lâu, Bằng Kiều đã thể hiện tình yêu với mẹ và tâm trạng khá buồn bã: "Chỉ có mẹ là yêu thương con vô điều kiện, trong khi tất cả thế giới này đều phải có điều kiện mới yêu thương con. Mẹ lúc nào cũng là người luôn bên cạnh con, dù con vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Con cũng chẳng tâm sự gì với mẹ nhưng con biết mẹ là người hiểu nhất con đang vui hay buồn. Con có là người phức tạp và khó hiểu như thế nào, mẹ vẫn dễ dàng nhận biết. Đơn giản là vì mẹ là người sinh ra con và là người thương con nhất trên cuộc đời này. Mẹ đã vui gấp đôi khi thấy con vui và đau khổ gấp trăm lần khi thấy con có chuyện buồn".Sau cuộc đổ vỡ của con mình, có lẽ mẹ của anh, nghệ sĩ Lưu Nga, mới là người buồn nhất.Nếu Bằng Kiều từng nói, sự nghiệp lớn nhất đến bây giờ chính là Trizzie và ba cậu nhóc, coi như anh đã trắng tay sau bao năm cố gắng và cống hiến.Với một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng con như Phương Trinh, chắc chắn chị sẽ mạnh mẽ vượt qua, để ba con trai được lớn lên, trưởng thành với đầy đủ yêu thương và lòng vị tha từ mẹ. Sau mọi cuộc chia ly của bố mẹ, con cái bao giờ cũng chịu những mất mát lớn hơn.