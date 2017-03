Bảo Phúc và "tình yêu còn lại"

Nhân sinh nhật thứ 53 của cố nhạc sĩ Bảo Phúc (30.10.1957 - 30.10.2010), gia đình và bạn bè thân hữu của Bảo Phúc sẽ tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ anh với chủ đề Tình yêu còn lại vào lúc 18 giờ ngày 30.10 tại Nhà hàng On The Six (số 6 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM).

Tình yêu còn lại có sự tham gia của những bạn bè thân quen và các ca sĩ: Phương Thanh, Mỹ Lệ, Mai Khôi, Đình Nguyên... Đặc biệt trong chương trình sẽ có bán đấu giá những bức tranh do Ni Nguyễn thực hiện để gây Quỹ Âm nhạc Bảo Phúc.



Theo H.Đ.N (TNO)