Bảo Quốc và live show của người sống phải

Máu hài ngầm chảy trong người

Ngoài đời thật lẫn bên trong hậu trường sân khấu, hiếm khi nào nghệ sĩ Bảo Quốc đùa giỡn, chọc phá như tính cách chung của nghệ sĩ hài. Ông thường giữ sự chừng mực, nghiêm túc từ lời nói đến cử chỉ khiến người đối diện cũng không thể sỗ sàng. Vậy nhưng trên sân khấu, Bảo Quốc lại có thể làm đủ trò, nói đủ câu khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Vai diễn Y xìke trong vở Bóng tối và ánh sáng của ông là một tên lưu manh sẵn sàng ăn vạ. Vai Chương Hầu trong Tiếng trống Mê Linh thì nhảy nhót, vặn vẹo để nịnh nọt như một con khỉ làm trò. Vai Hàn Vi trong Hoa Mộc Lan lại như một đứa trẻ con ngô nghê… Tất cả nhân dáng, hành động ấy đa phần do Bảo Quốc tự sáng tạo mà nên so với cái nền sơ khai của kịch bản. Câu nói “Chịu chơi chơi tới cùng, một đi không trở lại” cùng với hành động khoe hình xăm của nhân vật Y xìke là do Bảo Quốc nghĩ ra. Đoàn hát tranh cãi không khéo sẽ bị hội đồng kiểm duyệt phê bình. Thế nhưng màn thêm thắt này đã khiến hội đồng kiểm duyệt vừa cười vừa khen ngợi…