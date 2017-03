Bảo tàng đắt khách đầu năm

Trước đó chỉ riêng trong ngày 31-1, bảo tàng phải hoạt động hết công suất phục vụ gần 50 đoàn, với gần 1.000 lượt khách đến tham quan học tập, dâng hương viếng Bác dịp năm mới.

Giám đốc bảo tàng Nguyễn Thị Hoa Xinh cho biết, để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 100 năm ngày người thanh niên ưu tú Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011), bảo tàng đã chỉnh lý nội dung và hoàn thiện phần mỹ thuật trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với miền Nam và tấm lòng của miền Nam với Bác Hồ”. Từ đầu tháng 2 đến nay, trung bình mỗi ngày bảo tàng đón gần 800 lượt khách đến tham quan, trong đó có khoảng 100 lượt du khách nước ngoài.

Bến Nhà Rồng - nơi diễn ra Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX ngày Rằm tháng Giêng vừa qua - Ảnh N.Tý

Tương tự, để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách ngay ngày đầu năm mới, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM đã lên kế hoạch khá chu đáo từ nhiều tháng trước. Năm nay, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mở cửa xuyên suốt để phục vụ cả ngàn lượt du khách đến tham quan mỗi ngày, kể cả ngày 30 và mùng 1 Tết và kéo dài đến nay.

Hai chuyên đề trưng bày “Thế giới ủng hộ Việt Nam” và “Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh ở Việt Nam” đã được chuẩn bị tốt với số lượng tư liệu, hình ảnh phong phú, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, phòng vui chơi dành cho thiếu nhi mang tên “Bồ câu trắng” được trưng bày nét đặc trưng ngày tết cổ truyền Việt Nam đã khiến không ít du khách nhỏ tuổi nước ngoài say mê. Ngoài ra, bảo tàng cũng tổ chức các tiết mục biểu diễn văn nghệ do trẻ em nạn nhân chất độc da cam ở TPHCM biểu diễn phục vụ; viết thư pháp tặng du khách; tổ chức quầy hàng lưu niệm do chính các em nạn nhân chất độc da cam thực hiện thủ công… đã tăng thêm sự hấp dẫn với du khách.

Cùng làm mới để thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TPHCM chào năm mới bằng một trưng bày chuyên đề khá công phu mang tên “Cổ vật Tây Sơn - hào quang sáng mãi”.

240 năm trước, cũng vào mùa xuân năm Tân Mão, một cuộc khởi nghĩa chống cường quyền áp bức của các tầng lớp nhân dân do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lãnh đạo đã nổ ra tại Tây Sơn.

Không ai ngờ, đốm lửa nhỏ của cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng lan rộng và dân quân Tây Sơn đã trở thành lực lượng đánh đuổi giặc xâm lược bảo vệ chủ quyền đất nước. Phong trào Tây Sơn để lại một mốc son trong lịch sử Việt Nam và một khối di sản vật chất và tinh thần vô cùng quý giá cho bao đời sau.

Những di vật quý giá đã được các thế hệ nhân dân trong hơn 200 năm qua hết lòng bảo vệ, gìn giữ và bảo tồn. Trên 400 hiện vật, trong đó có nhiều cổ vật quý thời Tây Sơn đang lưu giữ tại 8 bảo tàng, di tích các tỉnh thành và các nhà sưu tập tư nhân được tập hợp trong chuyên đề này, nhằm giới thiệu những vật chứng huyền thoại góp phần làm nên sự nghiệp kỳ vĩ của một triều đại anh hùng.

Triển lãm thu hút nhiều du khách nước ngoài, với trên 1.000 lượt khách tham quan mỗi ngày.

