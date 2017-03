Bảo tàng Madame Tussauds tạc tượng sáp Gaga

Lady Gaga đang ngày càng có những thành công rực rỡ mới. (Nguồn: Internet)





Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Những cô nàng Lady Gaga “sáp” này sẽ được đặt tại các cơ sở khác nhau thuộc hệ thống của bảo tàng Madame Tussauds khắp toàn cầu, bao gồm các thành phố London, Amsterdam, Berlin, New York, Hollywood, Las Vegas, Thượng Hải và Hongkong.Dự án tượng sáp này có trị giá 2,4 triệu USD và do một đội điêu khắc ở London thực hiện.Sở dĩ nữ ca sỹ 24 tuổi này được bảo tàng Madame Tussauds “ưu ái” như vậy là bởi những thành công rực rỡ mà cô đã đạt được trong sự nghiệp âm nhạc của mình.Có thể kể tới những ca khúc đình đám của Gaga như "Bad Romance", “Telephone"… Tài khoản Facebook của nữ ca sỹ này có tới 20 triệu người hâm mộ theo dõi.Album "The Fame" hồi năm 2008 đã giúp Lady Gaga góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard trong hơn 100 tuần. Đặc biệt, tài năng âm nhạc này còn gây sự thu hút bằng những bộ trang phục kỳ dị không giống ai.Theo kế hoạch, dự án tượng sáp Lady Gaga của bảo tàng Madame Tussauds sẽ ra mắt vào ngày 9/12./.