Bảo Thy, Cao Thái Sơn gây bất ngờ trong Tôi tỏa sáng

Bảo Thy, Cao Thái Sơn là những cái tên quá quen thuộc với người yêu nhạc trẻ hiện nay với những bản nhạc giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe và ca từ dễ thuộc. Đến với Tôi tỏa sánglần này, cả hai đều chọn những ca khúc hit của mình để mở màn.

Ngốc nghếch, Xin anh đừng đến của Bảo Thy hay Con đường mưa của Cao Thái Sơn là những phần trình diễn mở màn đậm dấu ấn của cả hai.

Bảo Thy tuy không sở hữu một chất giọng đặc sắc nhưng với lợi thế về hình thể cộng với sự đầu tư về vũ đạo và trang phục, cô đã hoàn toàn làm chủ sân khấu.

Riêng Cao Thái Sơn, ngoài sự hỗ trợ của các bạn nhảy và hiệu ứng ánh sáng sân khấu đẹp mắt, anh ghi điểm bởi khả năng hát live khá tốt.

Cái hay của chương trình là đã xây dựng được những điểm nhấn đáng nhớ, tạo được sự khác biệt nhờ những tiết mục “đinh”.



Cao Thái Sơn mở màn với ca khúc Bình yên nhé, Con đường mưa - Ảnh: Thước Kiên

Những ca khúc “đóng mác” Bảo Thy hay Cao Thái Sơn như được sắp ở đầu chương trình và được trình bày dưới dạng liên khúc đã giúp đêm nhạc tránh đi sự nhàm chán.

Những tiết mục này đóng vai trò “khởi động”, làm điểm tựa cho một loạt những phần trình diễn bùng nổ phía sau.

Đáng nhớ nhất về Bảo Thy qua live show này là phần kết hợp với Ngô Kiến Huy và Phương Thanh trong hoạt cảnh gồm hai ca khúc Chị tôi và Còn thương rau đắng mọc sau hè.



“Công chúa bong bóng” thử sức với Let it go - Ảnh: Thước Kiên

Phải nói rằng những ai đã quen nhìn Bảo Thy với hình tượng công chúa ngọt ngào và quen nghe cô hát những bản teen-pop đều phải bất ngờ với khả năng hát nhạc trữ tình, dân ca của cô.

Giọng Bảo Thy tuy yếu nhưng vẫn nồng nàn, đượm buồn trong tiếng đàn tranh da diết. Đặc biệt, sự xuất hiện của Phương Thanh và màn tung hứng dí dỏm của cả ba ngay sau đó đã thật sự làm nên một tiết mục vô cùng duyên dáng, đáng yêu.

Bảo Thy lại tiếp tục gây bất ngờ khi chọn thể hiện nhạc phẩm Let it go (nhạc phimFrozen). Đây là một ca khúc không phải dễ hát, đặc biệt là ở những đoạn cao trào, nhưng Bảo Thy đã hoàn toàn chinh phục trái tim người nghe bằng màn trình diễn không thua gì bản gốc này.

Ngay sau đó, cô trở lại với những bản nhạc dance sôi động, cuồng nhiệt hơn bằng cách mạnh dạn “dance hóa” những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Britney Spears như Baby Once More Time, I Am Not A Girl Not Yet A Woman, Criminal. Không hẳn là sự bứt phá thành công nhưng cũng cho thấy Bảo Thy đã có sự đầu tư chu đáo cho live show này.



Cao Thái Sơn có khả năng hát live khá tốt - Ảnh: Thước Kiên

Về phía Cao Thái Sơn, màn trình diễn “đinh” của anh nằm ở hai bản acoustic Anh còn nợ em và Khúc thụy du. Nằm “lạc” trong hàng loạt những ca khúc trẻ trung, sôi động nhưng hai bản acoustic này vẫn trở nên đặc biệt bởi Cao Thái Sơn có dịp khoe giọng hát trầm lắng, nam tính của mình.

Màn song ca giữa anh và Hương Tràm trong Sẽ có người cần anh cũng là một trong những dấu ấn quan trọng của chàng ca sĩ gốc Hà Nội này.

Hương Tràm quá chuẩn xác ở những nốt cao, hòa giọng nhịp nhàng cùng với giọng nam ấm áp của Cao Thái Sơn. Cả hai đã cùng làm nên một tiết mục tuyệt vời, được hàng ngàn khán giả nồng nhiệt ủng hộ.

Giống như Bảo Thy, Cao Thái Sơn cũng chọn cái kết cho chương trình bằng những ca khúc phối trên nền nhạc dance.



Màn kết hợp với Phương Thanh và Ngô Kiến Huy gây nhiều hứng thú cho khán giả - Ảnh: Thước Kiên

Tuy nhiên, những đột phá này lại đến từ từng cá nhân trong số họ. Đáng tiếc cho đêm nhạc này là sự kết hợp của chính hai ca sĩ với nhau lại không nhiều, làm cho chương trình giống như hai live show được lồng ghép, đan chéo với nhau chứ chưa tạo được sự thống nhất về tổng thể hay mang đến cho khán giả những cú “bắt tay” táo bạo của cả hai.

HOÀNG KHÁNH