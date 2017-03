Bảo Thy không sợ scandal

- Có ý kiến cho rằng chị nổi tiếng là nhờ công nghệ lăng xê chứ về nội lực thì giọng hát của chị mỏng, không có gì đặc biệt. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mỗi người có một cách nhận xét khác nhau và tôi tôn trọng tất cả những ý kiến khen chê của khán giả. Chính nhờ những góp ý đó mà tôi tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, tôi cũng rất tự tin vì tự cảm thấy giọng hát của mình trong và cao đấy chứ. Bằng chứng là các ca khúc của tôi đã ra mắt được rất nhiều khán giả yêu thích và ủng hộ. Một điều rõ ràng là tôi đang sở hữu nhiều ca khúc hit.

Gần 4 năm đứng trên sân khấu ca nhạc, Bảo Thy là thần tượng được nhiều fan tuổi teen yêu thích.

Còn ý kiến cho rằng tôi nổi tiếng nhờ công nghệ lăng xê thì hơi vô lý. Vì từ ngày bước chân vào làng giải trí, tất cả mọi dự án âm nhạc và định hướng hình tượng của tôi đều do chính tôi và ê kíp của mình nghĩ ra. Mà ê kíp này lại là gia đình và những người bạn rất thân của tôi chứ không phải ai xa lạ. Vì vậy cụm từ "công nghệ lăng xê" đối với tôi có lẽ chỉ đơn giản là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tất cả mọi người. Bản thân tôi phải là người cố gắng nhiều nhất thì cái tên Bảo Thy mới có vị trí như hôm nay.

- Đứng trong hàng ngũ dày đặc các sao showbiz như hiện nay, chị cảm thấy thế mạnh của mình là gì?

- Tôi nghĩ câu hỏi này có lẽ nên dành cho khán giả nhận xét thì sẽ hay hơn. Nếu tự nhận xét, tôi thấy mình có chất giọng lạ, không giống ai và cách xử lý từng ca khúc cũng khá tình cảm. Khi hát, tôi cố gắng truyền tải hết cảm xúc của mình vào âm nhạc. Tôi nghĩ đó là lý do mình có nhiều bài hát hit. Ngoài ra, tôi cũng luôn cố gắng sáng tạo trong phong cách, trang phục biểu diễn để lôi cuốn khán giả và không để mình trở thành một ca sĩ chạy theo trào lưu. Hàng ngày tôi đều chăm chỉ tập vũ đạo vì khán giả bây giờ đòi hỏi ca sĩ phải đáp ứng cả phần nghe lẫn phần nhìn. Mỗi lần xuất hiện người nghệ sĩ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì đó là cách họ tôn trọng khán giả và từng bước gặt hái thành công.

- Với sự xuất hiện ồ ạt của hàng loạt gương mặt mới trong làng nhạc và sự phong phú về công nghệ lăng xê như hiện nay, chị có sợ một ngày nào đó khán giả sẽ lãng quên cái tên "Công chúa bong bóng Bảo Thy"?

- Tôi có một quan niệm trong công việc là: Không bao giờ ganh ghét hoặc lo sợ ai đó sẽ thay thế vị trí của mình. Là một ca sĩ trẻ, tôi vẫn luôn phấn đấu để vươn lên đẳng cấp cao hơn trong âm nhạc chứ chưa bao giờ hài lòng với những gì mình có. Bởi tôi nghĩ, thay vì ganh ghét hay lo sợ, mình tập trung trau dồi cho bản thân ngày càng tốt và hoàn thiện hơn thì chắc chắn sẽ nhận được những thành quả tốt nhất.

Tôi chưa bao giờ lo mọi người sẽ lãng quên mình. Tôi có thói quen suy nghĩ lạc quan và tin rằng cuộc sống này rất công bằng, người nào có nỗ lực và đam mê thì sẽ gặt hái thành công. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và chuyên môn để ngày một tự tin, làm hài lòng khán giả khi đứng trên sân khấu. Trong cùng một thời điểm, có rất nhiều ngôi sao chung sống trên một bầu trời là chuyện hiển nhiên, nhưng ngôi nào sáng lâu hơn và lấp lánh hơn thì đó mới là "ngôi sao xịn" chứ (cười).

- Trước công chúng, chị luôn xuất hiện với phong cách ăn mặc và gu trang điểm nổi bật. Hình ảnh đó là do chị tự nghĩ ra hay nhờ ai đó làm stylist?

- Tôi rất vui khi nghe được nhận xét này. Tôi may mắn có mẹ và anh trai hỗ trợ nhiệt tình trong việc chuẩn bị trang phục và hình ảnh trước mỗi lần ra mắt khán giả. Mẹ tôi là người may và thiết kế tất cả trang phục biểu diễn cho tôi. Còn anh trai là vị khán giả khó tính nhất sẽ nhận xét về ngoại hình và kiểu tóc của tôi. Em họ tôi là chuyên gia trang điểm Mon tư vấn rất kỹ càng. Tôi cũng học lóm được nhiều kiểu trang điểm lạ từ cậu ấy. Bật mí với các bạn là tôi có biệt tài sáng tạo và học hỏi rất nhanh. Chỉ cần nhìn ảnh thôi là tôi đã học được cách trang điểm mới. Tuy kết quả chỉ đạt khoảng 85/100 nhưng như thế đã là hay lắm rồi (cười to). Ngoài ra, tôi còn có người bạn thân là bé mập Tí Đô giúp đỡ để có những bức ảnh lung linh, đẹp nhất. Trong giới, bạn bè thường nói vui rằng tôi quá may mắn vì được gia đình yêu thương, lo lắng cho từng chút một.

"Công chúa bong bóng" từng gặp tình huống bị fan cuồng quá khích đòi hôn trên sân khấu nên rất cẩn trọng khi đi diễn ở tỉnh.

- Từng gặt hái thành công với vai diễn đầu tay trong phim "Công chúa Teen và ngũ hổ tướng", ngoài lĩnh vực âm nhạc, chị có dự định đảm nhiệm thêm vai trò diễn viên?

- Tôi rất đam mê điện ảnh nhưng tôi cũng tự biết mình là một ca sĩ chứ không phải diễn viên thực thụ. Với phim ảnh, tôi chủ động đặt mình vào vị trí của một khán giả hơn là một diễn viên. Từ ngày bộ phim Công chúa Teen và ngũ hổ tướng đóng máy, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời tiếp tục thử sức với điện ảnh. Nhưng trong thời điểm này, tôi quá bận rộn với lịch diễn và những dự án mới trong âm nhạc, nên đành lỡ hẹn. Tôi cũng tiếc lắm nhưng nói cho cùng với tôi âm nhạc vẫn là đam mê lớn nhất. Nếu sau này có cơ hội gặp được kịch bản thật thú vị và lịch đóng phim không ảnh hưởng nhiều đến các dự án âm nhạc thì tôi sẽ cố gắng chạy show xem sao. Chắc là sẽ hơi khó đây.

- Gần 4 năm gia nhập làng giải trí Việt, với vị trí hiện nay, chị cảm thấy mình tiến nhanh hay chậm trong sự nghiệp?

- Tôi rất hãnh diện và tự hào vì tuy còn rất trẻ nhưng đã được là người của công chúng gần 4 năm rồi. Tôi thấy mình may mắn khi được sống và làm việc với đam mê và ước mơ từ thuở nhỏ. Đến hôm nay, những thành công đã có là động lực rất lớn để tôi cố gắng nhiều hơn nữa. Là người cầu tiến, tôi không bao giờ cho phép mình hài lòng với những thành công đã đạt được mà chỉ xem đó làm điểm tựa để gặt hái những thành quả mới. Làm được như vậy, tôi mới cảm thấy mỗi ngày trôi qua của mình có ý nghĩa thật sự.

- Trong một show diễn tại Gia Lai, chị từng bị một khán giả quá khích sàm sỡ ngay trên sân khấu. Những sự cố gặp fan cuồng có khiến chị e ngại khi đi diễn ở tỉnh?

- Thực ra nói là sàm sỡ thì cũng hơi quá. Lần đó vị khán giả kia chạy lên tặng hoa và muốn hôn tôi nhưng bị tôi chống cự quá quyết liệt khiến anh ta không thể thực hiện được ý đồ. Do clip được quay bằng điện thoại và ở cự ly xa nên hình ảnh không được rõ ràng, làm ai xem cũng nghĩ là sự cố nghiêm trọng. Là một ca sĩ được khán giả yêu quý và đón nhận là niềm vui lớn nhất của tôi. Nhưng đôi khi gặp tình huống fan cuồng như thế tôi cũng hoảng thật. Sự việc đó xảy ra cũng khá lâu rồi. May mắn là từ đó đến nay tôi chưa bị rơi vào tình huống như thế nữa. Có lẽ khán giả yêu thương và cũng hiểu cho sự e ngại của các ca sĩ như tôi khi đứng trên sân khấu. Bản thân tôi cũng luôn đề phòng rất kỹ khi đi lưu diễn ở tỉnh. Qua sự việc này, tôi hy vọng mỗi fan sẽ có cách thể hiện phù hợp sự mến mộ của mình với nghệ sĩ. Vì đôi khi những cử chỉ quá khích sẽ mang lại ấn tượng không tốt cho cả ca sĩ lẫn khán giả.

- Trẻ trung, xinh đẹp và nổi tiếng, ngoài chuyện gặp fan cuồng, đã bao giờ chị nhận được những lời gợi ý khiếm nhã từ các đại gia, công tử?

- Tôi đi diễn luôn có ba mẹ bên cạnh, số điện thoại của tôi thỉnh thoảng mẹ giữ và sắp xếp lịch diễn giúp tôi. Tôi còn một số điện thoại riêng rất ít người biết chỉ dành cho những người thân trong gia đình và bạn bè. Nếu như ai đó gọi điện thoại cho tôi mà không liên quan đến công việc và cũng không phải là người thân hay bạn bè thì tôi thường cúp máy ngay. Là người của công chúng, tôi mong muốn hình ảnh của mình được mọi người tôn trọng nên không bao giờ để xảy ra những chuyện lùm xùm. Tôi nghĩ cẩn trọng như vậy là tốt nhất.

Cô tự nhận mình đã trưởng thành và tự rèn được "tinh thần thép" để đương đầu với các tin đồn, scandal mà các ngôi sao có thể gặp phải.

- Làng giải trí gần đây có nhiều ngôi sao vướng scandal, bản thân chị cũng từng nhiều lần gặp phải những rắc rối này. Chị vượt qua chuyện này như thế nào?

- Tôi nghĩ đã là người của công chúng thì phải tập sống và làm quen với scandal. Một ca sĩ nổi tiếng thì phải chấp nhận những quan tâm thái quá của dư luận mới trở thành ngôi sao được. Tuy nhiên, theo tôi scandal cũng là con dao hai lưỡi. Nó giúp người ta nổi tiếng hơn nhưng đồng thời cũng có thể khiến nhiều người mất đi tất cả. Tôi tự thấy mình đã trưởng thành và phải rèn luyện để có tinh thần "thép" đối mặt với tất cả những scandal. Tôi thích làm và chứng minh hơn là giải thích hay làm ầm khi gặp phải những tin đồn không hay. Theo tôi, quan trọng nhất vẫn là sự thật. Bản thân tôi chưa bao giờ phải hoảng sợ hay lo lắng vì đa số những rắc rối tôi gặp phải đều không hề có tính xác thực và cho đến hôm nay, tôi đã xóa tan được những nghi ngại trong lòng khán giả.

- Là thần tượng của nhiều fan tuổi teen nhưng chị đồng thời cũng bị nhiều người ghét, điều này có khiến chị buồn?

- Tất nhiên là tôi cũng buồn chứ. Nhưng tôi tin rằng, dù ghét thì họ vẫn luôn quan tâm đến tôi, thậm chí còn chăm chú để ý từng chi tiết của tôi hơn cả fan ruột đó. Nếu ngày nào họ còn quan tâm đến tôi, đến con đường tôi đã và đang đi, chắc chắn sẽ có lúc họ thấy được sự cố gắng và những áp lực mà tôi đã phải đối diện trong suốt thời gian qua. Biết đâu khi đó họ còn thương và quý tôi hơn thì sao? (cười). Nói chung, tôi phải luôn chủ động tạo cảm giác vui vẻ và thoải mái cho mình để thành công trong công việc.

- Kế hoạch của chị trong thời gian tới?

- Hiện tôi và ê kíp ráo riết chuẩn bị cho những khâu còn lại của album vol 2. Dự kiến vào khoảng cuối tháng 6, hoặc chậm nhất là đầu tháng 7, album của tôi sẽ chính thức phát hành. Vì đã "ém" album này trong một thời gian khá dài nên từng chi tiết trong album được tôi chăm chút rất kỹ càng. Từ phần nghe đến phần nhìn, chắc chắn sẽ làm khán giả hài lòng. Sau album này, tôi sẽ có một chuyến lưu diễn ở các tỉnh thành miền Bắc và tiếp đến sẽ là một tour diễn xuyên Việt nhằm quảng bá cho sản phẩm mới của mình.

Theo Hương Giang Ảnh: Vương Khang (Ngôi sao)