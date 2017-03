Bảo Thy “công chúa teen”

Là một trong những bộ phim Tết 2010 khởi động muộn nhất, Công chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng đã chính thức bấm máy vào cuối tuần qua với sự tham gia của nhiều sao teen cùng các danh hài đang được yêu thích.

Bộ phim với sự xuất hiện của 5 chàng vệ sĩ bất đắc dĩ làm nhiệm vụ bảo vệ “công chúa teen” sẽ tạo ra những cột mốc quan trọng trong suy nghĩ và hành động của cô ca sĩ trẻ trên hành trình xây dựng sự nghiệp. Dĩ nhiên với cá tính lẫn hình thể của 5 chàng vệ sĩ (do Hoài Linh, Tấn Beo, Chí Tài, Mạnh Tràng, Hiếu Hiền thủ vai) cùng sự dễ thương, có phần đỏng đảnh của “Công chúa teen” hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều tình huống rất vui nhộn và thú vị.

Nói về bộ phim Tết năm nay của mình, đại diện nhà sản xuất Phước Sang chia sẻ: “Không chỉ tạo niềm vui, cả ê kíp thống nhất tư tưởng cần phải chuyển tới các bạn trẻ một số thông điệp về định hướng tương lai như sự thành công không phải do trên trời rơi xuống mà do sự vun đắp của gia đình và xã hội, do đó phải sống chân thành và tử tế với mọi người.

Sự thành công và hạnh phúc của con cái ảnh hưởng trực tiếp từ đạo đức và cách cư xử của cha mẹ. Nếu phụ huynh không chú trọng điều này có thể sẽ đẩy con mình trở thành người cô độc, ích kỷ. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng đánh mất cái quý giá nhất là niềm vui sống”.

Còn Bảo Thy thì bộc bạch: “Từ trước đến giờ có khá nhiều lời mời tham gia đóng phim, nhưng thật sự Thy chưa tự tin nhận lời hay vai diễn đó không phù hợp với Thy lắm.

Với vai trong bộ phim này, Thy cố gắng sẽ làm thật tốt để ngay lần ra mắt đầu tiên sẽ tạo được dấu ấn. Trước mỗi cảnh diễn Thy đều được chuyên gia hướng dẫn cách diễn cũng như tâm lý của nhân vật để vào vai thật suôn sẻ và đạt hiệu quả cao nhất. Dù phải tạm gác bớt một số công việc trong lĩnh vực ca hát nhưng Thy rất háo hức, dồn nhiều tâm sức và kỳ vọng vào vai diễn diễn này”.

Công chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng là bộ phim Tết 2010 của hãng phim Phước Sang, ngoài Bảo Thy và các diễn viên hài, bộ phim cũng quy tụ nhiều ca sỹ teen như: Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh, Chí Thiện và Ưng Hoàng Phúc.