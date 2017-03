Bảo Yến trở lại sau án phạt

Tháng 9/2008, ca sỹ Bảo Yến có tên trong danh sách xử phạt của sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch của TPHCM, lý do bởi Bảo Yến đã tham gia biểu diễn cho hai chương trình Asia 54, Paris by night 91 do Trung tâm băng nhạc Asia và Trung tâm băng nhạc Thúy Nga phát hành. Ca sỹ Bảo Yến bị xử phạt hành chính và tạm dừng biểu diễn trong vòng một năm. Sau một năm im lặng thi hành án phạt, Bảo Yến đã trở lại. Ngày 1/9 tới, Bảo Yến ra Hà Nội, tham gia biểu diễn cho chương trình Sắc thu Hà Nội.



Sau khi bị dừng một năm ca hát, Bảo Yến sẽ trở lại sân khấu âm nhạc thủ đô trong đêm nhạc Sắc thu Hà Nội diễn ra vào 1/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội Bảo Yến chia sẻ: “Tôi đã rất buồn trong thời gian thi hành án phạt. Tuy nhiên, một năm ngừng hát cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi. Về phía mình, tôi luôn biết mình nên hát bài gì, và không nên hát bài gì. Trong lòng tôi, dù đi đâu, làm gì, cũng luôn hướng về Việt Nam. Tôi không sống được ở đâu ngoài Sài Gòn. Ở nơi đất khách quê người, dù giàu có sung túc vẫn thấy lạnh lẽo, cô đơn lắm. Ở nhà mình, ở quê hương đất nước mình, cảm giác rất khác, ấm cúng và gần gũi hơn nhiều. Giờ tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Hai con trai đã lớn. Sống với các con, tôi thấy bình an, hạnh phúc”. Không muốn nhắc nhiều đến cuộc sống hôn nhân “khác lạ” với nhạc sỹ Quốc Dũng, Bảo Yến chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc của lần trở lại Hà Nội sắp tới. “Có lẽ, phải đến 8-9 năm rồi, tôi mới có dịp ra Hà Nội biễu diễn. Hà Nội luôn cho tôi những cảm xúc thân quen. Rất lâu rồi, tôi không được hát trên sân khấu thủ đô, không được biểu diễn với khán giả thủ đô. Ra Hà Nội lần này thấy hồi hộp lắm. Đêm diễn Sắc thu Hà Nội lại diễn ra trong không khí hướng tới 1000 năm Thăng Long, tôi thấy có chút tự hào, vinh dự. Tôi sẽ hát hết mình những bài hát quen thuộc với khán giả thủ đô trong đêm diễn tới”.

Giọng ca đặc biệt của sân khấu âm nhạc đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng

Bảo Yến - giọng ca đặc biệt của sân khấu âm nhạc đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Nhưng, như cách chia sẻ của chị “Đến giờ, tôi thấy hạnh phúc. Được sống với các con, được đi hát, tôi thấy thế là đủ. Hằng ngày, tôi quán xuyến công việc trong nhà. Dọn dẹp, nấu nướng, tư tưởng được tự do... Tôi đã tìm đến Phật pháp. Phật pháp giúp lòng mình thanh tịnh. Tình yêu của tôi, anh ấy là người Canada. Anh vẫn đợi tôi, biết đâu, đến một lúc nào đó cuộc sống của tôi sẽ thay đổi? Nhưng hiện tại, tôi hài lòng. Cậu con trai lớn của tôi năm nay đã 24 tuổi. Cháu rất thích ca hát, và đã đi hát chút ít. Nhưng tôi luôn dặn con phải rèn luyện thêm nhiều, tôi không muốn con bước vào cuộc sống quá sớm. Cậu con trai thứ 2 rất chăm học hỏi... Đó là hạnh phúc của tôi đấy”. Theo Hiền Hương (Dân trí)