Bắt giữ 1,3 tấn Harry Potter 7 in lậu

(PL)- Phòng An ninh văn hóa, tư tưởng (PA25 Công an TP Hà Nội) vừa cùng với Thanh tra Sở Văn hóa-Thông tin Hà Nội và Nhà xuất bản Trẻ phát hiện, bắt giữ khoảng 1,3 tấn ruột sách Harry Potter 7 in lậu tại một cơ sở ở đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Hàng ngàn cuốn Harry Potter 7 lậu đang được đóng xén, không có mẫu bìa. Trước đó, ngày 31-10, Công an TP Hà Nội cũng đã phát hiện một cơ sở tại phố Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) in lậu mẫu bìa Harry Potter 7. Chủ cơ sở khai nhận đã in khoảng 2.000 mẫu bìa Harry Potter lậu. Trước khi Harry Potter 7 tiếng Việt được phát hành chính thức vào ngày 27-10 thì sách lậu đã được bày bán khắp Hà Nội. TRẦN MỪNG