Bất ngờ với kết quả Liên hoan phim Kim Mã

Theo LAN NHÃ (TTO, china.com)

Kết quả LHP Kim Mã - một trong những liên hoan phim uy tín của điện ảnh Hoa ngữ - năm nay cho thấy sự "chung tình" của LHP với phim nghệ thuật.Bộ phim Ðài Loan nhận được nhiều đề cử nhất tại LHP là When the time of love (Khi tình yêu đến) và The fourth painting (Bức họa thứ tư) đã lần lượt nhận được bốn giải thưởng, trong đó giải thưởng phim hay nhất thuộc về When the time of love của đạo diễn Trương Tác Ký và giải đạo diễn xuất sắc thuộc về Chung Mạnh Hoành của phim The fourth painting.