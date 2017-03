Bát nháo chốn tâm linh!

Cơ quan chức năng sẽ mạnh tay trong những ngày cao điểm Ban chúng tôi cũng mới được thành lập cách đây hơn hai năm với kinh phí hoạt động thấp và lực lượng quá mỏng mà tệ nạn mê tín dị đoan ở đây đã tồn tại từ rất lâu và hết sức phức tạp. Trước tình hình đó, chúng tôi đã kiến nghị UBND huyện Xuân Lộc tăng cường lực lượng gồm: cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự trong các ngày cao điểm trước và sau rằm tháng Giêng tới. Ông NGUYỄN VĂN LỘC, Quyền Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan Lượng khách đến miếu Bà chúa xứ năm nay tăng đột biến, khoảng 30% so với năm ngoái. Do vậy, ngoài các ngõ đường dẫn vào khu di tích miếu Bà có lúc bị kẹt xe cục bộ do ban tổ chức chưa lường trước được. Tình trạng mua bán chim phóng sinh giảm là nhờ các cơ quan chức năng làm quyết liệt. Việc đốt vàng mã phía quản lý miếu cũng nhiều lần nhắc nhở khách. Tuy nhiên, do đây là nhu cầu tâm linh nên rất khó ngăn chặn. Ông THÁI CÔNG NÔ, Phó ban Quản trị lăng miếu Núi Sam Đi quá xa sẽ thành phản văn hóa Thời nào cũng vậy, người dân đi lễ chùa đầu năm để xin lộc, lễ Phật, cầu nguyện, ăn chay là một phong tục, một văn hóa tín ngưỡng đẹp. Tuy nhiên, càng về sau, chung quanh việc đi lễ chùa phát sinh những hành vi mê tín dị đoan: bói toán, khấn giùm, chen lấn xô bồ… Do đó, tập tục, tín ngưỡng đi lễ chùa đầu năm bị những hành vi này làm hỗn tạp và phản văn hóa, trở nên vô nghĩa. Điều này xảy ra là do cả hai bên, một bên đầu cơ trục lợi “buôn thần bán thánh”, một bên thì nhẹ lòng, dễ bị lợi dụng nên mới xảy ra tình trạng buôn bán xô bồ nơi cửa chùa. Lễ chùa đầu năm, nếu chúng ta giữ được nề nếp cũ thì mới nhận được sự an nhiên, thanh thản trong tâm hồn và là nét văn hóa đẹp. Nếu đi quá xa, tham gia vào những trò mê tín dị đoan, biến tướng thì hành vi đó đã trở thành phản văn hóa. Nhà nghiên cứu PHAN NHẬT CHIÊU