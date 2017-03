Bắt sách giả như bắt cướp!

3 kho sách giả

Hôm 29/4, Thanh tra Sở TT&TT, PA25 Công an TP.HCM và NXB Trẻ đã phối hợp bắt giữ 3 kho chứa sách giả tại khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức. 3 kho sách giả này nằm trong đường dây in lậu và phát hành được chuyển từ nhà sách Minh Thắng ở Hà Nội vào (trên các thùng sách có ghi tên nhà sách Minh Thắng cùng địa chỉ 808 đường Láng, Hà Nội).

Cuộc truy bắt 3 kho sách giả trên được bà Quách Thu Nguyệt - Giám đốc NXB Trẻ miêu tả ly kỳ như phim hình sự. Chẳng hạn như, nhân viên NXB đã kết hợp với các chiến sĩ công an PA25 TP.HCM đóng giả làm người mua sách với số lượng lớn để tiếp cận kho sách. Sau khi các cơ quan chức năng cùng những “bị hại” như: NXB Trẻ, Công ty Văn hóa Phương Nam, Nhã Nam, Trí Việt... “xông vào” kho sách thì phải mất thời gian từ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau mới tạm làm xong việc niêm phong, tạm giữ số sách giả. Đại diện Sở TT&TT cho biết, khi lên xe đi bắt 3 kho sách giả, những cán bộ trên xe của Sở không hề biết là mình sẽ đi đâu. Đúng là bắt sách giả cũng phải giữ “bí mật” không kém gì đi... đánh trận thiệt.

Lâu nay, sách được hiểu như một sản phẩm văn hóa, mà cư xử với văn hóa không thể tưởng tượng được các đơn vị liên quan lại phải dùng nghiệp vụ có tính “hình sự” như thế. Điều này chứng tỏ cuộc chiến chống sách giả của các đơn vị bảo vệ pháp luật cũng như những người làm xuất bản đã ở vào thế “chẳng đặng đừng”. Theo thống kê chưa chính thức của các đơn vị làm xuất bản, thì chỉ riêng 3 kho sách giả trên, NXB Trẻ có 50 đầu sách và bộ sách bị làm giả, Công ty Trí Việt có 18 đầu sách bị “ăn cắp”, Công ty Nhã Nam có 5 đầu sách bị “luộc”... Những đầu sách bị làm giả, “ăn cắp” hay “luộc”... của các đơn vị làm xuất bản trên đều là sách “nóng” trên thị trường.

Bắt được 3 kho sách giả xong, NXB Trẻ cũng như các “bị hại” khác vẫn còn lo ngay ngáy. Vì theo bà Quách Thu Nguyệt, nếu không bảo vệ triệt để “vật chứng” thì sẽ bị thủ phạm tẩu tán. Như hồi năm 2003, NXB Trẻ bắt một vụ in sách giả ngay tại nhà in, tang vật được niêm phong rồi nhưng vẫn bị thủ phạm gỡ niêm phong và tẩu tán vật chứng ngay sau đó. Bà Nguyệt ta thán rồi quyết tâm: Đây là cuộc chiến cam go nhưng chúng tôi không thể “đầu hàng” mà vẫn chiến đấu đến cùng!

Cần tăng mức tiền phạt

“Bắt tận tay day tận trán” như thế nhưng các đơn vị làm xuất bản vẫn chưa yên tâm là công lý sẽ mãi mãi thuộc về mình. Bởi vì hiện nay, mức xử phạt cho mỗi trường hợp “ăn cắp sở hữu trí tuệ” như vậy chỉ bị phạt tối đa là 30 triệu đồng theo luật định.

Riêng vụ 3 kho sách giả bị “túm” ở phường Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức, TP.HCM), thủ phạm chỉ bị phạt khoảng 10 triệu đồng. Đem so số tiền phạt với lợi nhuận khổng lồ do in sách giả mang lại, thiết nghĩ chưa đủ sức răn đe những kẻ làm sách giả hiện nay. Ông Phạm Sĩ Sáu - cán bộ NXB Trẻ cho biết: “Để giải quyết nạn in sách lậu triệt để, chỉ còn một cách duy nhất là tăng mức phạt khiến ai vi phạm có thể bị phá sản thì họ mới sợ mà không làm bậy”.

Ông Phạm Sĩ Sáu cũng cho hay: “Thực tế cho thấy, giá sách giả không hề rẻ hơn sách được in đàng hoàng bởi các đơn vị làm xuất bản có thương hiệu”. Vậy tại sao sách giả vẫn tràn đầy các hè phố ở những đô thị lớn như TP.HCM? Như cuốn Nhật thực của NXB Trẻ chỉ vừa phát hành sau 3 ngày là sách giả đã xâm chiếm vỉa hè rồi. Xét về nghiệp vụ phát hành sách, bà Quách Thu Nguyệt cho biết: “Với cuốn Nhật thực, chúng tôi đã tính chuyện chống sách giả bằng cách phát hành đồng loạt trên cả nước với số lượng in rất lớn. Sách có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc thì không thể nói là vì khan hiếm nguồn hàng mà sách giả nhảy vào”.

Sách thật nên “ngó” vỉa hè

Sách giả hiện tồn tại được trên các vỉa hè ở những đô thị lớn là bởi nó có khách hàng riêng của mình. Những khách hàng đó đã quá quen với lối sinh hoạt “văn hóa vỉa hè” vì tiện đường tấp vào mua một cuốn sách nghe nói (hoặc đọc báo) thấy bảo là hay rồi vù đi thay vì vào nhà sách gửi xe mất thì giờ.

Hiện nay, rất nhiều nhà sách hoành tráng, hiện đại mọc lên khắp nơi nhưng đã có đơn vị nào tính đến việc phục vụ nhu cầu có thật của một lớp khá đông khách hàng chỉ quen với việc sinh hoạt, mua sắm ở vỉa hè chưa?! Nếu có các xe (quầy) sách lưu động được bố trí bán sách của các đơn vị làm xuất bản hợp pháp ở những vị trí hợp lý trên hè phố thì tin rằng các chiếu sách lậu ở vỉa hè sẽ giảm hẳn.

Theo thông tin từ bà Quách Thu Nguyệt - Giám đốc NXB Trẻ, trong thời gian tới, NXB Trẻ kết hợp với Sở TT&TT cùng các ban ngành chức năng sẽ tiến hành truy quét tất cả các chiếu sách lậu ở vỉa hè TP.HCM. Dẹp các chiếu sách lậu trên vỉa hè vừa lập lại bộ mặt trật tự, văn minh đô thị vừa chống sách giả.