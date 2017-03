Bầu sô ngoại kinh doanh ca sĩ Việt

Trong khi đó, công nghệ âm nhạc ở VN chưa thể hội nhập với thế giới và VN không có một công ty phát hành sản phẩm âm nhạc nào mang tính khu vực và toàn cầuGặt hái được những hiệu ứng tích cực từ việc phát hành 3 album: Made in Vietnam, Chat với Mozart và Để tình yêu hát tại thị trường Nhật Bản, Công ty Pony Chanyon Distributor ở Nhật cùng ca sĩ Mỹ Linh đang chạy nước rút cho kế hoạch phát hành album thứ 4 của ca sĩ này tại Nhật Bản, dự kiến vào cuối năm nay. So với những album trước, album thứ 4 này, Mỹ Linh sẽ hát bằng tiếng Anh. Đây là chiến lược mở rộng thị phần cho ca sĩ Mỹ Linh của Công ty Pony Chanyon Distributor ở xứ sở hoa anh đào.

Tài năng, tiềm năng

Không chỉ có ca sĩ Mỹ Linh, nhiều ca sĩ Việt khác cũng đang được các bầu sô ngoại (thường là các công ty chuyên về âm nhạc) hợp tác, với mong muốn đưa ca sĩ Việt ra ngoài biên giới. Ca sĩ Minh Thư hiện là ca sĩ độc quyền của Công ty House of Indies ở Thái Lan. Sau khi ra mắt bằng album tổng hợp (hát cùng hai ca sĩ Thái Lan), Minh Thư đang chuẩn bị cho việc ra mắt album đầu tiên của cô ở thị trường Thái, vào đầu tháng 6 này. "Với hệ thống phân phối trên toàn cầu của HMV, album của tôi sẽ ra mắt khán giả yêu nhạc ở nhiều quốc gia trên thế giới” - Minh Thư nói.

Công ty Warner-Chapelle và Công ty Articrecords có thị phần lớn tại Canada và châu Á cũng đã quan tâm đến giọng ca Đức Tuấn. Album nhạc kịch Music of the Night của ca sĩ Đức Tuấn, sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa anh và hai công ty này không chỉ được phát hành tại VN mà còn ở khu vực châu Á và Canada. Trong đó, đảm trách việc phát hành Music of the Night ở châu Á (mạnh nhất là Hồng Kông và Singapore) sẽ do Công ty Warner-Chapelle đảm trách; thị trường Canada do Công ty Articrecords thực hiện,...

Trước đó, Công ty Nurimaru Pictures (chuyên về điện ảnh và âm nhạc khá tên tuổi ở Hàn Quốc, từng xây dựng hình ảnh cho ngôi sao BoA) cũng đã hợp tác với ca sĩ Mỹ Tâm để thực hiện chuỗi sản phẩm âm nhạc thuộc dự án Thời gian và tôi. Đến nay, dự án này vẫn đang tiếp diễn. Công ty Nurimaru Pictures đầu tư toàn bộ cho Mỹ Tâm trong việc phát triển hình ảnh, giọng hát của cô tại các nước châu Á, còn Mỹ Tâm sẽ được lợi nhuận từ phần trăm doanh thu đĩa bán ra.

Không chỉ đầu tư cho những giọng ca riêng lẻ, Công ty GMM Grammy (Thái Lan) còn xúc tiến việc tấn công vào VN bằng cách thành lập trung tâm đào tạo tài năng trẻ Việt. Hướng mà GMM Grammy đầu tư tại thị trường âm nhạc VN là đào tạo những giọng ca nhí. Những giọng ca có triển vọng sẽ được “nuôi” chu đáo cho đến khi trở thành một chiếc “máy” hái ra tiền.

Theo lời ông Varavuthi Bulakul (đại diện của GMM Grammy), VN là một thị trường còn bỏ ngỏ dù có rất nhiều tài năng ở đó. Điều mà các ca sĩ Việt còn thiếu là một chiến lược phát triển hoàn chỉnh. Trong khi đó công nghệ âm nhạc ở VN chưa thể hội nhập với thế giới và VN không có một công ty phát hành sản phẩm âm nhạc nào mang tính khu vực và toàn cầu.

Cánh cửa hẹp

Chưa biết hiệu quả của những cuộc hợp tác khai thác này đến đâu nhưng những thông tin trên phần nào cho thấy cánh cửa xuất ngoại của ca sĩ Việt đang mở ra. Việc mở rộng đến đâu thì vẫn phải đợi thời gian trả lời. Nhạc sĩ Anh Quân thổ lộ: “Khi Mỹ Linh hợp tác với Công ty Pony Chanyon Distributor, tôi hiểu rằng đây là cơ hội lớn để Linh đưa tên tuổi của mình ra thế giới. Tự tin về điều đó bởi sau nhiều cuộc khảo sát, tôi nhận thức được rằng Nhật Bản luôn hướng đến chiến lược toàn cầu, kể cả văn hóa.

Chính vì vậy, tôi tin rằng giọng hát của Linh không chỉ dừng lại ở Nhật”. Tất nhiên, để có được sự hợp tác này, theo lời nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Việt phải chứng tỏ cho đối tác thấy “khi hợp tác với tôi, chính các anh cũng sẽ có lợi”. Đó là một sản phẩm âm nhạc không chỉ đúng chuẩn về kỹ thuật, chất lượng mà còn là một loại âm nhạc hội nhập với thế giới”.

Trong khi đó, với ca sĩ Đức Tuấn, cơ hội “xuất ngoại” giọng hát của anh mở ra phần nào nhờ vào dòng nhạc semi classic mà anh theo đuổi. Anh nói: “Mỗi nền văn hóa khác nhau sẽ có một dòng nhạc pop khác nhau. Thế nhưng, nhạc cổ điển ở tất cả các quốc gia lại giống nhau, bởi nó đã có sẵn chuẩn mực. Chính vì vậy, không mấy khó để chúng tôi đạt được sự đồng thuận hợp tác".

Một trong những điều kiện đầu tiên để hợp tác là sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng âm thanh nên các ca sĩ đều phải khăn gói xuất ngoại hàng tháng để thu âm. Ca sĩ Minh Thư cho biết cô đi Thái Lan như đi chợ để hoàn tất các bản thu âm tại đó. Đức Tuấn phải khăn gói sang tận Canada gần 2 tháng để thu Music of the Night. Mỹ Tâm sang tận xứ sở kim chi gần cả năm để thực hiện album của mình, trong đó có luyện tập các kỹ năng trình diễn, học vũ đạo, học phát âm tiếng Hàn...

Không chỉ chứng minh được năng lực, sự hợp tác này còn đòi hỏi ca sĩ Việt phải tuân thủ lịch làm việc cực kỳ khắt khe và gay gắt mà đối tác đưa ra. Một lịch trình hoạt động quảng bá cho album có thể kéo dài hàng tháng trời, ở nhiều nơi, từ các buổi họp báo, tiếp xúc giới truyền thông, giao lưu ở đài phát thanh, truyền hình đến biểu diễn tại các trung tâm thương mại... Và chi phí trang trải cho hành trình này không hề ít.