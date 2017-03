Beckham nhận gạch đá khi để con trai út lấn sân showbiz

Từ lúc ba tuổi, Cruz đã xuất hiện trước 2.000 fan của Spice Girl trong một chương trình biểu diễn cách đây tám năm. Điều này hứa hẹn có lẽ cu cậu sẽ đi theo nghiệp ca hát của mẹ thay vì mê bóng đá như cha.



Cruz Beckham vừa ký hợp đồng với quản lý tài năng đã làm nên tên tuổi Justin Bieber - Scooter Braun.

Nhận ra được thiên hướng của con, bà mẹ Victoria không ngần ngại đẩy con vào con đường ca hát bằng cách ký hợp đồng với quản lý Scooter Braun, người đã làm nên tên tuổi của Justin Bieber. Đồng thời, phát hành đĩa đơn đầu tiên cho nhóc tì 11 tuổi "If Every Day Was Christmas" trong dịp Giáng sinh này.



Single "If Every Day Was Christmas" phát hành trong dịp Giáng sinh này.



Tất cả lợi nhuận thu được từ việc bán đĩa nhạc sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện quốc gia Global's Make Some Noise.



Ngay sau khi việc Cruz bước chân vào làng nhạc được truyền thông đưa tin, cộng đồng mạng đã thể hiện phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Cruz còn quá nhỏ để trở thành ca sĩ.

Cựu giám khảo Britain's Got Talent Piers Morgan cũng nằm trong số những người phản đối. Piers đã không ngại dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích gia đình Beckham trên show Good Morning Britain. "Thằng bé không có lỗi, nó chỉ mới 11 tuổi. Làm sao nó có thể tự xoay xở được chứ? Thật tội nghiệp cho nó".



Về phía gia đình Cruz, cả Beckham lẫn Victoria đều hào hứng với con đường mới của cậu nhóc. Bà mẹ 42 tuổi kể lại rằng cô phát hiện khả năng của Cruz một cách tình cờ khi nghe cậu ấy hát đằng sau xe và họ đang để cậu đi theo con đường mà cậu thích.



Cruz mắc cỡ khi nghe thấy bài hát của mình trên sóng radio.

Sáng nay, trong buổi ăn sáng của gia đình, David Beckham đã đăng tải một clip ngắn quay cảnh Cruz nghe radio phát bài hát mới của mình vào buổi sáng. Trước sự cổ vũ của cha, cậu chàng có vẻ mắc cỡ và mỉm cười rất dễ thương.



Beckham tự hào ghi chú thêm: "Đây không phải buổi sáng đi học bình thường như mọi ngày của cậu chàng. Tôi thật tự hào về người đàn ông nhỏ bé của mình và single mới của chàng ấy, lợi nhuận từ bài hát sẽ giúp đỡ cho trẻ em kém may mắn khắp Anh quốc".

Về phía Cruz, cậu bé có vẻ rất hồn nhiên trước một sự thay đổi lớn trong đời mình. Tại buổi phỏng vấn với đài radio Capital FM, cậu khá hào hứng về single mới của mình: "Đó là hai điều mà cháu yêu thích nhất - ca hát và Giáng sinh!".