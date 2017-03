Ben Affleck: Cho công chúng soi mói biết tay!

Giới Hollywood vẫn thường bảo nhau, không ít diễn viên hạng A từng ở dưới đáy sự nghiệp, bị khán giả quay lưng, giới phê bình lắc đầu thất vọng trước khi có được tên tuổi như ngày hôm nay. Tài tử có gương mặt bảnh trai Ben Affleck là một trong số đó.

Suýt trở thành nam diễn viên dở tệ nhất của thế kỷ

Quãng thời gian Ben chìm trong hố sâu sự nghiệp là cách đây 10 năm, tên anh là tâm điểm cho những chỉ trích về khả năng diễn xuất. Giai đoạn 2003-2004, loạt phim Paycheck, Daredevil, Gigli và Surviving Christmas do Ben đóng vai chính liên tiếp gặp phải nhận xét tiêu cực của giới chuyên môn và mang về doanh thu kém cỏi. Đáng nói nhất là Gigli bị xếp vào danh sách những bộ phim thảm họa nhất của lịch sử điện ảnh, còn Surviving Christmas đứng thứ 91 trong tốp 100 bộ phim tồi tệ nhất thập niên 2000. Gượng gạo, không biết diễn, quá tồi tệ, thiếu biểu cảm,… là những gì mà giới chuyên môn gọi tên cho diễn xuất của Ben.

Trước đó Ben từng là ngôi sao triển vọng ở Hollywood trong thập niên 1990 qua các vai diễn đầu tiên khá nổi bật như Armageddon, Shakespeare in Love… Chỉ tới khi anh bắt đầu tham gia những bom tấn ngốn nhiều tiền của như Pearl Harbor, Changing Lanes, The Sum of All Fears và Paycheck, Ben dần tuột dốc. Đỉnh điểm là cuộc tình ầm ĩ của Ben với nữ ca sĩ Jennifer Lopez và sự kết hợp làm nên thảm họa bom tấn Gigli, tài tử sinh năm 1972 đã thực sự rơi xuống vực đáy. Người ta cũng dần quên đi Ben từng đoạt Oscar cho kịch bản xuất sắc nhất cùng người bạn thân Matt Damon với bộ phim Good Will Hunting (1997). Anh nhớ lại năm 2003 u tối của cuộc đời khi Gigli ra mắt: “Đó là một năm kinh khủng. Tôi bị gọi là “Tay đó và Jennifer Lopez”, những bộ phim thất bại, kẻ thiếu suy nghĩ,…”. Năm 2010, Ben bị giải Mâm xôi vàng đề cử là nam diễn viên dở tệ nhất của thế kỷ như một “chứng nhận” cho loạt thất bại trên màn ảnh với vai trò diễn viên.

Kể từ năm 2004, Ben không còn được các đạo diễn chọn đóng vai chính cho tới năm 2009 anh tham gia State of Play cùng tài tử Russell Crowe và bộ phim được đánh giá cao nhưng không đủ để Ben gỡ gạc.

Ben Affleck đã thể hiện xuất sắc một nhân vật thật giả lẫn lộn, khán giả chẳng biết đâu mà lần trong phim Gone Girl.

Biến đau thương thành vinh quang diễn xuất

Vài năm gần đây, Ben trở lại bằng vai trò mới - đạo diễn. Những bộ phim anh đứng sau máy quay là Gone Baby Gone, The Town và Argo gặt hái được thành công vang dội, tên tuổi của Ben mới được nhắc đến với thái độ tôn trọng. Từ một kẻ tưởng như chìm dưới vũng bùn, năm ngoái Ben được Oscar vinh danh với bộ phim xuất sắc nhất Argo. Từ đây anh cũng dần trở lại với con đường diễn xuất.

Ben đang được chú ý vì màn thể hiện trong bộ phim tâm lý, trinh thám mới ra mắt Gone Girl của đạo diễn tài năng David Fincher. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gillian Flynn, trong phim tài tử 42 tuổi vào vai Nick Dunne - người chồng bị nghi giết vợ và trở thành trung tâm của mọi nghi vấn đổ dồn về. Tham gia một bộ phim đáng mong đợi của năm 2014 được thực hiện dưới bàn tay đạo diễn nổi tiếng của dòng phim tâm lý, trinh thám và nhân vật có tâm lý, ứng xử biến hóa mâu thuẫn và phức tạp, Ben có cơ hội lấy lại tên tuổi vai trò diễn viên nhưng đồng thời đây cũng là áp lực lớn cho anh. Thế nhưng quen với việc bị truyền thông và giới trong nghề soi mói đã vô tình giúp Ben hóa thân vào nhân vật. “Tôi biết rằng các tờ báo lá cải đang chú ý đến mình và đang hướng những điều tiêu cực đến bất cứ việc gì tôi sẽ làm. Điều đó giống như tôi ở trong một bộ phim truyền hình dài tập mà tôi không thể kiểm soát được” - Ben nói.

Sau khi ra mắt từ cuối tháng 9 tại một vài liên hoan phim, diễn xuất của Ben bắt đầu được khen ngợi. Nev Pierce của tờ The Times nói về Ben: “Diễn xuất ấn tượng, phóng khoáng”. Nhà phê bình Todd McCarthy của The Hollywood Reporter thì cộng điểm cho Ben ở “diễn xuất cân bằng hài hòa, mang đến cả sự đồng cảm và nghi ngờ về con người thật, lấp lửng giữa một kẻ nông cạn và tên giết người máu lạnh”. Trong khi đó tạp chí Variety cho rằng Ben là người hoàn hảo để thể hiện Nick Dunne một cách sống động. Ở tuổi 40, dường như cú ngã ngựa từ cách đây một thập niên đã mang đến sự trải nghiệm và làm nên thước đo cho đam mê nghề nghiệp cho Ben, như lời anh kết luận: “Nhiệm vụ của tôi là làm thật tốt nhất có thể. Cuối cùng thì bộ phim mới là điều quan trọng nhất”.