Ben Affleck trở lại ngoạn mục ở Oscar

Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 diễn ra tối 24-2 (tức sáng 25-2 giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Lễ trao giải rất đáng nhớ ở những giọt nước mắt và những lời nói chân thật của Ben Affleck với sự trở lại đầy ngoạn mục của anh ở sân khấu giải thưởng Oscar.

Tuổi trẻ nông nổi

Vào năm 1998, 26 tuổi, nam diễn viên-biên kịch đạo diễn Ben Affleck từng đứng ở bục Oscar cùng Matt Damon để nhận giải thưởng Kịch bản gốc xuất sắc nhất với bộ phim Good Will Hunting (Will Hunting tốt bụng). Đó là thời điểm Ben Affleck được xem là gương mặt nổi bật ở Hollywood với bộ phim Amageddon (Ngày tận thế).

Sau đó anh tiếp tục tham gia những bộ phim: Pearl harbor (Trân Châu cảng), Daredevil (Kẻ liều mạng), The sum of all fears (Nỗi sợ tột cùng)…, tuy nhiên không tạo tiếng vang lớn. Cùng lúc đó Ben Affleck sa sút, anh rơi vào chứng nghiện rượu đến độ phải đi cai rượu. Đầu những năm 2000, anh đính hôn cùng nữ ca sĩ Jennifer Lopez và được gọi là cặp đôi Bennifer. Cả hai trở thành chủ đề chính cho các tờ báo lá cải. Sự nghiệp Ben Affleck tuột dốc thê thảm. Cặp đôi Bennifer tan rã, năm 2005 Ben Affleck tái hôn với nữ diễn viên Jennifer Garner, bạn diễn trong phim Daredevil. Từ đó Ben Affleck bắt đầu trở lại Hollywood trong vai trò đạo diễn phim Gone baby gone (Cô bé mất tích), diễn viên chính vàđạo diễn phim hình sự The town (Thị trấn) từng được đề cử Oscar 2010. Năm 2012, Ben Affleck đã thực sự chứng minh tài năng với vai chính và là đạo diễn bộ phim Argo.

Trước khi chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất Phim xuất sắc nhất cùng hai hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất tại Oscar năm nay, Argo từng nhận 63 đề cử và chiến thắng 46 giải thưởng tại các liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh danh giá như: Quả cầu vàng, BAFTA, BFCA…

Ben Affleck xúc động khi phát biểu nhận giải Phim xuất sắc nhất. Ảnh: BZ-BERLIN

Argo nâng vị thế Hollywood

Tại Oscar năm nay, Argo, Lincoln và Zero Dark Thirty đều là phim dựa trên những câu chuyện có thật. Và lý do để Argo chiến thắng là tính chân thực trong câu chuyện,không gây tranh cãi trong giới làm phim, giới chính trị gia như Lincoln hay Zero Dark Thirty.

Argo là câu chuyện thật về sự kiện sáu nhân viên đại sứ quán Mỹ bị bắt làm con tin tại Tehran (Iran) năm 1979. Họ phải nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán Canada trong khi chờ chuyên gia của CIA đến giải cứu. Câu chuyện này là biểu tượng đẹp cho quan hệ ngoại giao Mỹ-Canada cũng như quan hệ ngoại giao của nhiều nước.

Argo cũng nêu bật được sự quan trọng của Hollywood. Chuyên gia CIA giải cứu con tin bằng cách cho các con tin giả làm những biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất phim Hollywood và bộ phim giả đó lấy bối cảnh là Tehran. Với Argo, nhiều người tin rằng Hollywood sẽ không chỉ là nơi sản sinh ra những bộ phim giải trí mà còn là nơi phục vụ cho lợi ích của quốc gia.

Argo còn có nhiều chi tiết châm biếm, hài hước Hollywood như việc ngụy tạo những buổi họp báo công bố đoàn làm phim, xưởng phim... Điều này giống như thực tế nhiều hãng phim công bố dự án phim hoành tráng nhưng rồi bị chìm xuồng. Hoặc Argo cũng nhắc đến bộ phim ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của điện ảnh Hollywood như Star Wars.

Cũng chính vì dựa trên câu chuyện thật và đẹp, Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã mời Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama công bố giải thưởng Phim xuất sắc nhất cho Argo.

Cuộc đời của Pi thắng bốn giải thưởng Bộ phim Lincoln nhận được nhiều đề cử nhưng chỉ thắng ở hai hạng mục: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Daniel Day-Lewis và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất. Đạo diễn Lý An (Life of Pi - Cuộc đời của Pi) đã chiến thắng ởgiải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài ra, Life of Pi còn nhận ba giải thưởng: Quay phim đẹp nhất, Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất và Nhạc nền xuất sắc nhất. Các hạng mục: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất lần lượt được trao cho: Jennifer Laurence (Silver Linings Playbook - Tình yêu tìm lại), Christoph Waltz (Django Unchained - Hành trình Django),Anne Hathaway (Les Misérables - Những người khốn khổ) và Quentin Tarantino (Django Unchained). Oscar năm nay cũng xuất hiện một trường hợp đặc biệt khi có hai bộ phim được trao cho hạng mục Dựng âm thanh xuất sắc nhất là Skyfall và Zero Dark Thirty. Amour của điện ảnh Áo được trao giải cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất. ____________________________________________ “Tôi muốn cảm ơn Steven Spielberg, người là một thiên tài (Steven Spielberg là đạo diễn phim Lincoln, người từng hai lần nhận tượng vàng Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Ben Affleck ảnh hưởng phong cách làm phim của đạo diễn này - NV). Tám bộ phim khác cũng hoàn toàn xứng đáng nhận giải thưởng này. Tôi muốn cảm ơn đất nước Canada, những người bạn của chúng tôi ở Iran, vợ tôi - người đã hy sinh cho cuộc hôn nhân của chúng tôi, đó là một tác phẩm mà tôi không muốn cộng tác với ai khác. Tôi đã đoạt giải ở đây 15 năm trước mà không hề có khái niệm mình đã làm gì. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu Oscar một lần nữa, bởi vì có các bạn, những con người xuất sắc. Các bạn đã dạy tôi rằng phải làm việc chăm chỉ hơn những gì mình nghĩ; không nên giữ thái độ hằn học, không bằng lòng; cho dù bạn có bị gục ngã trong cuộc sống, bạn cũng phải đứng dậy và bước tiếp.” Ben Affleck phát biểu khi nhận giải Oscar

QUỲNH TRANG