Mâu thuẫn nhất thời của họ với đồng nghiệp, người tổ chức... thường dẫn đến những việc chia tay giữa họ với đoàn hát, với tập thể mà họ gắn bó trong những vở diễn. Cuối cùng, chính khán giả là người bị thiệt thòi vì phải xem những vở diễn chắp vá diễn viên.

Không vừa lòng là... bỏ hát

Thời gian qua, có không ít chuyện nghệ sĩ thay đổi sàn diễn được dư luận quan tâm. Có những trường hợp đi hay ở vì những lý do thường tình nhưng cũng có những sự ra đi đã để lại dư âm không lấy gì làm vui. Hậu trường sân khấu kịch và cải lương luôn âm ỉ mâu thuẫn của những người trong giới. Đây cũng là căn bệnh chung của giới nghệ sĩ trong làng giải trí mà nói theo ông bầu Huỳnh Anh Tuấn là bệnh “sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa dông bão”.

Những lý do khiến nghệ sĩ bỏ hát chỉ vì họ không thỏa mãn cái tôi của bản thân. Trước đây, trên sân khấu Kịch Sài Gòn, mâu thuẫn giữa V.H và K.O cũng đã dẫn đến việc sàn kịch này phải thay vở diễn vào giờ chót.

Hoặc trên sân khấu một đoàn cải lương, anh kép D. đến giờ diễn đùng đùng bôi gương mặt đã hóa trang chỉ vì nghe MC đọc bảng phân vai tên mình sau một nữ nghệ sĩ có đẳng cấp thấp hơn mình.

Trường hợp nghệ sĩ V. mới thực sự làm người trong nghề hãi hùng khi nhắc đến tên anh vì anh nổi tiếng là “anh kép phá đoàn”. Một lần V. đòi ông bầu tăng lương nhưng yêu sách đó không được thực hiện, vậy là vào suất diễn sau, V. chỉ hóa trang nửa mặt, dù anh đang đóng vai Thạch Sanh. Khán giả cười ầm lên, còn ông bầu xanh mặt khi nghe V. giải thích việc hóa trang của mình: “Ông trả tôi nửa lương thì tôi làm tuồng nửa mặt”.

Cô đào M. từng đòi ông bầu phải trả ngay tiền lương với giá gấp ba lần mới bước ra sân khấu, cho dù vở diễn đã mở màn được một cảnh.

Mới đây, một nghệ sĩ hài nổi tiếng diễn tại rạp Thủ Đô, dù người bạn diễn đã bước ra sân khấu, MC cũng đã giới thiệu tiết mục của nhóm hài này, nhưng vì thương lượng giá cả với nhà tổ chức không xong, cô kêu người bạn diễn quay vào trong và thản nhiên ra về, mặc cho khán giả ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kể đến những nghệ sĩ đam mê cờ bạc, thua độ bóng đá vào đoàn hát gây chuyện, đòi đoàn hát đưa tiền trả nợ, nếu không đưa không hát.

Khi “cơm không lành, canh không ngọt”

Đó là chuyện về thù lao, còn hàng trăm chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” khác khiến sóng gió ở hậu trường sân khấu cứ nổi lên, như: treo băng rôn tên nghệ sĩ A. sau nghệ sĩ B., in hình trên tờ quảng cáo nhỏ hơn nghệ sĩ C., S..., rồi trang phục, đạo cụ đến câu ca, lời thoại trong vở diễn cũng bị đem ra so bì khi họ có chút hiềm khích với nhau.

Một dạo sân khấu cải lương rộ lên chuyện về cô đào Z. và anh kép C. vì hiềm khích cá nhân nên khi ra sân khấu, cô này đã diễn cảnh Võ Tắc Thiên tát vào mặt anh C. đóng vai Tiết Thiệu bằng cú tát nảy đom đóm, như để trả thù, khiến khán giả một phen bất ngờ vì “nghệ sĩ diễn quá thật”. Và rồi sau cảnh diễn đó, hậu trường sân khấu diễn ra cảnh hỗn chiến giữa họ. Đồng nghiệp ngao ngán, còn khán giả không hiểu vì sao giờ giải lao lại kéo dài, chờ đến mệt mỏi.

Nghệ sĩ là người có độ nhạy cảm cao, dễ tự ái và dễ bị tổn thương nên mọi ứng xử đòi hỏi phải hết sức tế nhị. Khi trong số họ có người đặt cái tôi của mình lớn hơn lợi ích của tập thể thì không những không mang lại hiệu quả nghệ thuật cho vở diễn mà còn làm tổn hại đến tình nghệ sĩ.

Thề không diễn chung

Nghệ sĩ T. đã từng thề không hát chung với kép K. vì chuyện yêu đương, ghen tuông cá nhân. Khổ nỗi là vở diễn đã lên kế hoạch lại phải thay đổi vào giờ chót vì cả hai là đào kép chính. Bạn diễn mới thay của K. không phải là người mà tác giả đo ni đóng giày nên kéo theo chất lượng vở diễn không đạt yêu cầu.

Mới đây, đoàn làm phim cải lương của HTV cuống cuồng lên khi nghệ sĩ N. bỏ vai vào giờ chót. Lý do là chồng của N., cũng là một kép chính, cấm không cho cô hát với kép P. chỉ vì không muốn vợ mình đóng chung. Điều đáng nói là do thay vai vào giờ chót nên chất lượng vở diễn thường không bảo đảm như mong đợi.

Nữ nghệ sĩ M. đã từng làm một đoàn cải lương điêu đứng chỉ vì chị có lời nguyền với bản thân: “Không đi hát ở bất cứ nơi nào mà phải qua đò hoặc qua sông”. Thế là khi đoàn lỡ ký hợp đồng bán giàn cho một địa phương ở miền Tây, xe vừa tới bến phà Cần Thơ phải dừng lại vì M. đòi quay về. Đêm diễn đó, đoàn bị khán giả phản ứng bởi đến 22 giờ cùng ngày, nghệ sĩ mới có mặt tại điểm diễn do phải làm lễ giải lời nguyền cho nghệ sĩ M.

Hoặc mới đây, chỉ vì sự hiềm khích với nhau từ nhiều năm trước, nghệ sĩ hài N. đã thề không diễn chung với nghệ sĩ H. nên khi N. đến sân khấu nhìn thấy tên mình đứng sau H. liền đùng đùng nổi giận, bỏ về dù biết đó là chương trình biểu diễn vì mục đích từ thiện...