Beyonce lập kỷ lục Grammy

Các giải thưởng chính tại Grammy 2010 Bản ghi âm của năm: “Use Somebody”, Kings Of Leon Album của năm: “Fearless”, Taylor Swift Ca khúc của năm: “Single Ladies (Put A Ring On It)”, Beyonce Nghệ sĩ mới xuất sắc: Zac Brown Nữ ca sĩ pop xuất sắc: “Halo”, Beyonce Nam ca sĩ pop xuất sắc: “Make It Mine”, Jason Mraz Nhóm nhạc pop xuất sắc: “I Gotta Feeling”, The Black Eyed Peas Album nhạc pop hay nhất: “The E.N.D”., The Black Eyed Peas Ca sĩ trình diễn rock xuất sắc: “Working On A Dream”, Bruce Springsteen Nhóm nhạc rock xuất sắc : “Use Somebody”, Kings Of Leon Ca khúc rock hay nhất:“Use Somebody”, Kings Of Leon Album rock xuất sắc:“21st Century Breakdown”, Green Day Nữ ca sĩ R&B xuất sắc: “Single Ladies (Put A Ring On It), Beyonce Nam ca sĩ R&B xuất sắc:“Pretty Wings”, Maxwell Nhóm nhạc R&B xuất sắc:“Blame It”, Jamie Foxx & T-Pain Ca khúc R&B hay nhất:“Single Ladies (Put A Ring On It)”, Beyonce Album R&B hay nhất: “Blacksummers' Night”, Maxwell Album R&B đương đại hay nhất: “I Am... Sasha Fierce”, Beyonce Nữ ca sĩ đồng quê xuất sắc:“White Horse”, Taylor Swift Nam ca sĩ đồng quê xuất sắc: “Sweet Thing”, Keith Urban Nhóm nhạc đồng quê xuất sắc: “I Run To You”, Lady Antebellum Ca khúc đồng quê hay nhất: “White Horse”, Taylor Swift Album đồng quê hay nhất:“Fearless”, Taylor Swift Ca khúc nhạc dance hay nhất:“Poker Face”, Lady Gaga Album nhạc dance hay nhất:“The Fame”, Lady Gaga Ca sĩ trình diễn nhạc rap xuất sắc:“D.O.A. (Death Of Auto-Tune”), Jay-Z Nhóm nhạc rap xuất sắc: “Crack A Bottle”, Eminem, Dr. Dre & 50 Cent Hợp tác thu âm rap xuất sắc: “Run This Town”, Jay-Z, Rihanna & Kanye West Ca khúc rap hay nhất: “Run This Town”, Jay-Z, Rihanna & Kanye West Album nhạc rap hay nhất:“Relapse”, Eminem