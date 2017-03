Beyonce rực lửa trong video 10 triệu USD

Sau khi đã chỉnh sửa và trau chuốt lại lần cuối cùng, Beyonce và hãng đĩa tung ra video Run The World (Girls) hôm 18/5. Trước đó, video này cũng được MC Ryan Seacrest giới thiệu trong đêm diễn Top 3 American Idol 2011. Số tiền đầu tư cho video này không được tiết lộ nhưng nhiều nguồn tin khẳng định Beyonce đã rất "chịu chơi" khi bỏ ra 10 triệu USD (200 tỷ đồng) để thực hiện.



Mở đầu video là hình ảnh Beyonce trong bộ váy trắng, cưỡi một chú ngựa đen đi trên hoang mạc đổ nát. Khi giai điệu bắt đầu dồn dập cũng là lúc diva nhạc R&B cống hiến cho người xem những vũ điệu bốc lửa và đầy quyến rũ. Run The World (Girls) giống như một lời tuyên ngôn về sức mạnh nữ quyền, nên trong clip có cảnh Beyonce dẫn đầu một nhóm phụ nữ "tuyên chiến" với các vũ công nam.







'Run The World (Girls)' là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Beyonce

sau hơn 2 năm vắng bóng.

'Run The World (Girls)' là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Beyoncesau hơn 2 năm vắng bóng.



Beyonce nổi tiếng với những màn vũ đạo bốc lửa.

Beyonce nổi tiếng với những màn vũ đạo bốc lửa.

Theo N.M. (VNE)



Đạo diễn Francis Lawrence là người giúp Beyonce thực hiện phần hình cho ca khúc này. Run The World (Girls) được coi là video clip lớn nhất của Beyonce tính đến nay, cả về kinh phí đầu tư lẫn chất lượng hình ảnh. Video này dự tính ra mắt từ hôm 13/5 nhưng nữ ca sĩ quyết định đưa vào phòng dựng chỉnh sửa lại cho hoàn hảo hơn.Tuy nhiên, lý do chính của việc trì hoãn phát hành là kết quả không khả quan của Run The World (Girls) tại các bảng xếp hạng âm nhạc. Được ra mắt dưới dạng đĩa đơn từ hôm 21/4, Run The World (Girls) khởi đầu với thứ hạng 33, một vị trí vô cùng khiêm tốn trên Billboard. Tuần thứ hai, ca khúc này tụt xuống vị trí thứ 65, dù được quảng cáo rất rầm rộ.Sau khi video được tung ra, Run This World (Girls) bắt đầu nhận được nhiều nhận xét tích cực và có dấu hiệu khả quan hơn. Chỉ vỏn vẹn gần 5 phút nhưng Beyonce đã thay tới 10 bộ trang phục khác nhau, chủ yếu là hai tông màu trắng và đen. Điểm đặc biệt là những bộ váy áo này nửa kín, nửa hở, vừa sexy lại không khoe da thịt quá lộ liễu, giúp Beyonce thoải mái với các động tác vũ đạo.Album thứ tư của Beyonce mang cái tên rất đơn giản - 4. Đây cũng là con số mà cô yêu thích nhất. Album này sẽ xuất hiện trên các kệ đĩa vào mùa hè năm nay. Bên cạnh việc trở lại với âm nhạc, Beyonce cũng lên kế hoạch xuất hiện trên màn ảnh rộng vào năm sau với bộ phim ca nhạc A Star Is Born của đạo diễn Clint Eastwood.