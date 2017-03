Bi, đừng sợ đoạt giải tại LHP châu Á - Hong Kong

Giải thưởng Tài năng mới (The New talent award) dành cho các đạo diễn có phim đầu tay hoặc phim thứ hai đã được công bố vào đêm bế mạc.



Phim Bi, đừng sợ! của đạo diễn Phan Ðăng Di đến từ Việt Nam đã được ban giám khảo trao giải phim hay nhất.

Hai phim còn lại được giải khuyến khích đặc biệt là Dương cầm trong một xưởng máy (Piano in a factory - đạo diễn Zhang Meng, Trung Quốc) và Lâu đài cát (Sandcastle - đạo diễn Boo Junfeng, Singapore. Ðây cũng là phim đã giành hai giải thưởng tại LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vừa diễn ra tại Hà Nội).



Trước đó, tại LHP Vancouver (Canada) diễn ra đầu tháng 10, ở hạng mục Rồng và hổ (Dragons & tigers - dành riêng cho các đạo diễn trẻ từ châu Á) phim Bi, đừng sợ! cũng được trao đồng giải khuyến khích đặc biệt (cùng với phim Sự trầm tư của Xu Ruotao - Trung Quốc).



Tại LHP quốc tế London lần 54, tuy không giành được giải trong hạng mục Sutherland Award nhưng ban giám khảo đã công bố lời khen ngợi đặc biệt dành cho Bi, đừng sợ! rằng phim có những hình ảnh đầy thi vị (poetic imagery).



Ðạo diễn Phan Ðăng Di đang ở Mỹ tham dự hoạt động New Voices from Việt Nam do Viện hàn lâm Ðiện ảnh Mỹ tổ chức (diễn ra từ ngày 5 đến 12-11). Phim Bi, đừng sợ! đã được chọn chiếu khai mạc hoạt động này.





