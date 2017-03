"Bi, đừng sợ" đoạt hai giải thưởng lớn tại LHP Stockholm

Hạng mục Phim đầu tay xuất sắc của LHP Stockholm năm nay có sự tham gia của nhiều phim được đánh giá cao như: My Joy (từng được lựa chọn tranh giải chính thức tại LHP Cannes), The Tree (được chiếu bế mạc tại Cannes), If I Want To Whistle, I Whistle (Giải thưởng lớn của BGK LHP Berlin - Đức), Winter Bone (từng thắng giải tại LHP Sundance - Mỹ). Chiến thắng của Bi, đừng sợ với hai giải thưởng dành cho đạo diễn Phan Đăng Di và nhà quay phim Phạm Quang Minh (quay phim chính của Bi, đừng sợ và hiện công tác tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam) quả thực rất đáng ghi nhận và khích lệ.



Holly Hunter, nữ diễn viên chính phim The Piano (Dương cầm) đảm nhận vai trò trưởng BGK LHP Stockholm, cho biết rất thích Bi, đừng sợ. Cô khen ngợi diễn xuất của các diễn viên và những cảnh quay, khung hình trong phim. "Đẹp giản dị nhưng đầy chất thơ cùng sự hoàn hảo, tinh tế về kỹ thuật” là những lời nhận xét của các vị giám khảo dành cho Bi, đừng sợ.



Được biết, Bi, đừng sợ sắp tới sẽ ra mắt khán giả Việt Nam với hãng phát hành chính thức là Công ty Việt Nữ của diễn viên Chiều Xuân. Hiện bộ phim đang tìm rạp và lên lịch chiếu. Bên cạnh đó, Bi, đừng sợ còn được phát trên kênh truyền hình Arte - một kênh truyền hình chuyên về nghệ thuật có uy tín của Pháp và Đức trong năm tới.





