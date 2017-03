Bi hài hoa hậu đóng phim

Bùng nổ hoa hậu đóng phim

Chuyện hoa hậu, người đẹp đóng phim đã có từ thập niên 1990 với sự tham gia của các người đẹp Lý Thu Thảo trong phim Ngọc trong đá, tạo hiệu ứng khá tốt; Trương Ngọc Ánh vừa đoạt giải Hoa hậu Noel cấp trường đã từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia phim Em và Michael Jackson, sau đó nhanh chóng trở thành ngôi sao mới của màn ảnh. Sau này có hoa hậu Bùi Thị Diễm tham gia phim Gió thiên đường, tuy nhiên không tạo được nhiều ấn tượng.

Gần đây nhất, đạo diễn Phương Điền đã gây bất ngời khi chọn hoa hậu Mai Phương Thúy vào chính ... vai hoa hậu Lâm Uyển Nhi trong phim Âm tính. Đạo diễn Lê Bảo Trung còn mạnh tay hơn khi mời hai người đẹp, Cao Thùy Dương vai phản diện còn Chung Thục Quyên đảm nhận một vai đầy cá tính để đối đầu với cô “hoa hậu bạn” trong phim Chuyện tình đảo ngọc.

Hoa hậu Việt kiều Jennifer Phạm giữ vai chính trong Những chiếc lá thời gian cùng ca sĩ Quang Dũng để rồi "ngộ" nhau mà thành vợ chồng như hiện nay. Trong khi đó, đạo diễn Xuân Cường "cầu cứu" hoa hậu du lịch Ngọc Diễm vào vai Uyên trong phim Tham vọng để thế chỗ hai gương mặt khác, trong đó có á hậu Dương Trương Thiên Lý bỏ vai giờ chót.

Nóng nhất, đạo diễn Lý Huỳnh sau vụ thương thảo bất thành với người đẹp Diễm Hương và cả hoa hậu Ngô Phương Lan, đã chọn hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Thùy Lâm vào vai công chúa Ngọc Hân, đóng cạnh Lý Hùng trong vai hoàng đế Quang Trung phim Tây Sơn hào kiệt khiến người ta nghĩ tới một bộ đôi đẹp mới cho màn ảnh.

Bi hài chuyện diễn xuất

Đẹp là một lợi thế khi đóng phim, nhưng các hoa hậu đều không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên quá trình tham gia làm phim đã xảy ra nhiều chuyện dở cười, dở khóc!

Trong Chuyện tình đảo ngọc có cảnh Thùy Dương chia tay người yêu (Đức Tiến) được quay trên mỏm đá cao hơn 20 mét, sát mép biển Nha Trang. Theo kịch bản, Đức Tiến bóp cổ Thùy Dương rồi sau đó sẽ tự sát, nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của nàng, cả hai cùng ngã lăn lông lốc Không biết nhập vai thế nào, Thùy Dương té hăng đến độ kéo Đức Tiến lăn xuống sát xuống mép biển chỉ còn chưa đầy... một mét. Nếu không nhờ có tảng đá chắn ngang thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cảnh tượng khiến cả đoàn phim mất vía, đạo diễn tuyên bố đóng máy về nhà ăn mừng vì thoát khỏi sự cố hy hữu này!

Thùy Dương cũng bầm giập khi phải diễn cho ra cảnh bị khủng bố tinh thần trước lúc quy y cửa phật, do chính tội ác của mình gây ra. Đạo diễn Lê Bảo Trung bố trí từ nhiều hướng cho từng "nạn nhân" của Thùy Dương xuất hiện theo các cách khác nhau để hù dọa cô hoa hậu . Cứ mỗi nhân vật xuất hiện "khủng bố", nàng hoa hậu phải diễn một kiểu sợ khác nhau. Dưới cái nắng gay gắt của trời Nha Trang, Thùy Dương phải liên tục gào thét thất thanh, khiến có người đứng xem bên ngoài bỏ nhỏ: "Cô này trẻ đẹp, đi tu sớm quá nên mới bị khổ như vậy!".

Chung Thục Quyên vốn là người sợ ma, nhưng đường dây kịch bản có nhiều tình huống "oan nghiệt" đến độ các nhân vật phải hại nhau đến chết. Cảnh quay Chung Thục Quyên hiện hồn báo oán hù dọa Cao Thùy Dương vào giữa khuya, khiến cô bị ám ảnh đến mấy ngày trời. Chuyện giả, thật - thật, giả ở phim trường thường ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các nàng hoa hậu.

Cảnh nhân vật của Mai Phương Thúy trong Âm tính bị con riêng của chồng đánh được quay tại một ngôi biệt thự ở quận 7. Cảnh quay bình thường nhưng đoàn phim phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, đạo diễn la làng: "Đánh đá gì chưa trúng mà đã né hoài, làm sao quay?". Các diễn viên thanh minh: "Chân của Thúy dài quá đạo diễn ơi, né chỗ nào Thúy đá cũng trúng, đau gần chết, nên tụi em phải... trừ hao chứ!".

Đám cưới trong phim cũng khác người. Bà con hai họ trên 50 người, hồ hởi ra vào, cười nói liên tục còn "chú rể" Huỳnh Anh Tuấn lăng xăng chào hỏi quan khách. Nhưng quay gần hết buổi sáng vẫn chưa thấy cô dâu đâu. Hỏi ra mới biết "cô dâu" Mai Phương Thúy đang từ Hà Nội bay vào, chắc chuyến bay có... trục trặc nên đoàn phải quay "ăn gian" như vậy.

Đạo diễn Phương Điền và hoa hậu Mai Phương Thúy cũng đã có nhiều "ân oán" với nhau suốt quá trình quay bộ phim này. Là hoa hậu, Thúy phải đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, lúc làm đại sứ từ thiện, lúc kẹt sô quảng cáo, khi phải quảng bá cho cuộc thi hoa hậu... Rồi những chuyến đi nước ngoài liên tục của cô làm ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ của đoàn làm phim. Bộ phim dài 20 tập, dự kiến chỉ quay khoảng 4 tháng, nhưng đã kéo ra đến gần một năm, khiến cả đoàn phim nhiều phen lúng túng.

Những khoảng trống còn đó

Hoa hậu và người đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên phim và được xem là một trong những nhân tố khá quan trọng trong một dự án sản xuất phim. Có họ, nhà sản xuất có thể yên tâm về phần quảng bá, đạo diễn có nhiều cảm hứng hơn để sáng tạo.

Nhưng điện ảnh là một nghề nghiêm túc, đòi hỏi lao động thực sự, đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ không phải là một cuộc dạo chơi như nhiều người lầm tưởng, (phải chăng vì thế mà các người đẹp vẫn thường nói rằng "đây chỉ là cuộc chơi của tôi"?). Dù sự có mặt của các hoa hậu đã góp phần tạo nên một làn gió mát cho bộ phim nhưng trình độ diễn xuất thì vẫn chưa đáp ứng được như kỳ vọng. Nguyên nhân có thể do kịch bản, cũng có thể do đạo diễn chưa khai thác được hết tiềm năng của diễn viên, và do cả chính năng lực diễn xuất của các hoa hậu.

Dù các hoa hậu và người đẹp đã "đổ bộ" khá nhiều lên màn ảnh, nhưng để trở thành một cái tên, một dấu ấn thực sự trong lòng công chúng thì vẫn còn đó một khoảng trống... mênh mông.